На заседании парламента 28 ноября депутаты почти единогласно поддержали в первом чтении законопроект о запрете снимать милиционеров на фото или видео.

За проголосовал 61 депутат, против выступил только нардеп Дастан Бекешев.

Один из инициаторов — Суйунбек Омурзаков — во время обсуждения документа пояснил, что как такового запрета снимать правоохранителей на видео нет. По его словам, речь идет о монтаже фото и видео, в которых авторы искажают смысл происходящего.

Однако Дастан Бекешев заявил, что в самом проекте закона об этом не говорится. По его мнению, документ «очень опасный», так как написан неточно.

«Я не могу поддержать. Камера — единственное настоящее оружие у граждан»,

— заявил парламентарий.

Омурзаков призвал коллегу «не заниматься провокацией».

Ранее Жогорку Кенеш единогласно отправил законопроект на пересмотр.

По мнению авторов документа, граждане распространяют в соцсетях фото и видео с участием милиционеров «с целью дискредитации».

Так, за распространение в соцсетях «дискредитирующих» фото и видео представителей власти гражданам грозит штраф в 5 тысяч сомов или арест от пяти до семи суток.

Также инициаторы хотят дополнить статью «Хулиганство» УК КР. В нее предлагают добавить наказание за хулиганство с сопротивлением представителю власти или лицу, исполняющему служебные обязанности. За это предлагают штрафовать от 50 тысяч до 200 тысяч сомов или лишать свободы на срок от пяти до семи лет.

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