Журналисты издания Exclusive сделали материал о родственниках парламентария Медербека Саккараева, ставших депутатами Токмокского горкенеша по итогам выборов 17 ноября.
По данным издания, депутатские мандаты получили жена Саккараева — Назгуль Мааткеримова, его дочь, Джанара Саккараева, и сват — Тынайбек Сансызбаев. Все они избирались от партии «Эл биримдиги».
Четвертый избранный депутат — племянник Саккараева — Анарбек Маликов прошел в горкенеш от партии «Ынтымак».
По данным Exclusive, в 2021 году четыре родственника Саккараева уже побеждали на местных выборах. Тогда среди них были Анарбек Маликов и Тынайбек Сансызбаев, ставший спикером горкенеша.
Медербек Саккараев — уроженец города Токмок. В 2012 году он был депутатом в своем городе. В 2021 Саккараев избирался народным депутатом по одномандатному Чуй-Кеминскому округу. Сейчас же Саккараев входит в состав парламентской фракции «Ата-Журт Кыргызстан».
17 ноября прошли выборы депутатов местных кенешей: 33 городских и 231 сельского.
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