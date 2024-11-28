27 ноября, в день госвизита главы России Владимира Путина в Астану, на одном из LED-экранов на улице вместо российского флага появился украинский. В связи с этим МВД Казахстана возбудило уголовное дело.

Как отмечают в министерстве, следствие рассматривает «все возможные варианты случившегося». То есть технические неполадки и внешние «неправомерные вмешательства», пояснили там.

Сам LED-экран находится возле театра «Астана Опера» и принадлежит компании «Керуен Медиа». В компании объяснили, что из-за неполадки с кабелем «показалось», что на экране транслировался украинский флаг.

«На изображении флага РФ на верхнем сегменте замкнул кабель и отключился белый цвет, в связи с чем тональность цвета при нагрузке электричества изменилась, стало более ярче. Таким образом, при производстве видео на сотовый телефон красный цвет кажется желтым»,

— цитирует КазТАГ замдиректора компании по технической части Мухтара Бекбосынова.

По версии же Гостехнической службы, доступ к LED-экрану получили хакеры. В службе заявили, что неизвестные совершили атаку с зарубежных IP-адресов, используя прокси-серверы.

В тот же день в другом казахском городе Кокшетау полиция возбудила уголовное дело против трех активистов, выступивших против приезда Путина. Как пишет местное радио «Азаттык», трое парней встали на улице с флагами Украины и Казахстана. Один из парней держал листок бумаги с надписью: «Ваше превосходительство, пошел на хрен из Казахстана!» Их обвинили в мелком хулиганстве.

По данным местных СМИ, казахстанцев возмутило, что на одном из билбордов в Астане власти разместили приветствие Путина со словами: «Ваше превосходительство, господин Владимир Путин, добро пожаловать в Астану!» Между тем в МИДе страны заявили, что баннеры «соответствуют протоколу», передает «Азаттык».