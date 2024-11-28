Президент Садыр Жапаров сообщил, что в следующем году местные авиакомпании могут исключить из списка EU Air Safety List, запрещающего совершать полеты в Европу.

По словам главы государства, после того, как ограничения снимут, у кыргызстанцев появится возможность летать в европейские страны прямым рейсом.

«В последние годы велась активная работа по внедрению международных стандартов и модернизации инфраструктуры, что значительно повысило шансы на снятие ограничений»,

— пояснил он.

Жапаров добавил, что авиакомпания «Асман Эйрлайнс» планирует взять в лизинг две модели самолета Airbus — A320 либо A321. Эти самолеты, по словам президента, будут летать по трем направлениям: Бишкек–Париж, Бишкек–Берлин и Бишкек-Лондон.

«Асман Эйрлайнс» — дочерняя компания ОАО «Международный аэропорт «Манас», созданная в июле 2023 года.

Изначально глава правления «Манас» Манасбек Самидинов заявлял, что авиакомпания в первую очередь будет обслуживать внутренние рейсы. Однако с 2025 года компания планирует расширить маршруты в соседние страны, такие как Казахстан и Узбекистан.

Ранее граждане жаловались на высокую стоимость авиабилетов на внутренние рейсы.

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