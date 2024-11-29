Работники «Кыргызфильма» выступают против инициативы властей передать историческое здание киностудии под строительство госипотечного жилья, в том числе для деятелей культуры. Журналисты редакции «Апрель» поговорили с ними.

По словам завкафедрой киномастерства Бекболота Айдаралиева, государство обещает построить новый павильон площадью 1000 квадратных метров. Однако кинодеятели уверены, что после этого кыргызское кино можно считать «утерянным».

По словам кинорежиссера Каридина Акматалиева, сейчас на старой киностудии размещаются кафедры кино и телевидения. Также там находятся павильон, монтажная, реквизиторская и костюмерная.

«Располагая таким историческим великолепным центром, известным всему миру, мы должны построить здесь просто мемориальный комплекс, посвященный истории кыргызского искусства?»

— возмутился Акматалиев.

Между тем кинодеятельница Ракия Шаршенова напомнила, что в этом здании бывали такие известные личности, как Муратбек Рыскулов, Бакен Кыдыкеева, Бүбүсара Бейшеналиева, Сүймөнкул Чокморов и Таттыбүбү Турсунбаева.

Кроме того, «Кыргызфильм» вместе с писателем Чынгызом Айтматовым посещал итальянский режиссер Микеланджело Антониони, добавил кыргызский кинорежиссер Замир Эралиев.

«Самое страшное, что никто ничего не говорит. Все делается за нашей спиной. Мы узнаем об этом косвенно — через третьи, десятые слухи»,

— подчеркнул Акматалиев.

«Клооп» обратился за комментарием в ГИК, однако там пока не прокомментировали заявления кинодеятелей.

Старая киностудия «Кыргызфильма» располагается по улице Жибек-Жолу. Ее площадь составляет 1,8 гектара.

О том, что «Кыргызфильм» могут лишить старой киностудии, стало известно в июне. Тогда кинорежиссер Замир Эралиев заявлял, что студию можно развивать и в будущем превратить в музей истории кыргызского кинематографа.