Об этом замглавы Кабмина Эдиль Байсалов сказал в интервью российскому изданию News.ru.

По его словам, Кыргызстан, как страна с молодым населением, продолжит «экспортировать рабочую силу». Он добавил, что Россия для республики — традиционный рынок.

По его мнению, численность кыргызстанцев в России останется стабильной, и в ней сейчас «находится несколько сотен тысяч наших мигрантов».

«В наших основополагающих документах написано, что мы имеем доступ к трудовому рынку на том же основании, как и граждане того или иного рынка. Тысячи россиян работают у нас на тех же условиях, что и кыргызы. Поэтому нас иногда обижает, когда Кыргызстан причисляют к другим странам, которые не являются членами ЕАЭС»,

— сказал он.

Также Байсалов рассказал, что большинство кыргызстанцев начали работать на родине. Летом сообщалось, что в трудовой миграции в России находятся более 411 тысяч кыргызстанцев.

«Наша экономика растет третий год подряд. В этом году рост ВВП составил более 9%. В следующем году он будет равен 11%. Очень сильно увеличились зарплаты, практически удвоились за последние три года»,

— заявил он.

Вместе с тем Байсалов ответил, почему возникают проблемы с российской картой «Мир». Чиновник заявил, что частные коммерческие банки «преследуют меркантильные мелкие интересы».

«Государство никак не может на них повлиять, мы не можем это регулировать. Они боятся третичных санкций. Но мы нашли способ обойти препятствия такого рода. Мы полностью переводим платежи в рубли, чтобы у нас не было никаких третьих валют. В ближайшие годы Кыргызстан будет превращаться в финансовый хаб и использовать новейшие технологии. У нас есть в этом отношении полное обоюдное понимание с РФ»,

— отметил он.

С апреля этого года в Кыргызстане из-за риска вторичных санкций не работают российские карты «Мир». Такое решение в КР приняли после того, как в феврале 2024 года США ввели санкции против оператора карт «Мир».