Нацбанк внедряет новые правила для банков и микрофинансовых организаций для снижения рисков мошенничества. Речь идет о так называемом «периоде охлаждения» и лимитах при оформлении кредита.

Банки будут обязаны предоставлять заемщику «период охлаждения» — время, в течение которого клиент может отказаться от кредита.

Время, которое банк должен выждать перед переводом денег клиенту, зависит от суммы займа. Минимальный «период охлаждения» такой:

🔸от 15 тысяч до 50 тысяч сомов — 3 часа;

🔸от 50 тысяч до 100 тысяч сомов — 6 часов;

🔸свыше 100 тысяч сомов — 24 часа.

Если сумма кредита превышает 100 тысяч сомов, то банк должен дополнительно позвонить заемщику, чтобы повторно получить его согласие. «Контрольный звонок» нужно совершить до того, как истечет «период охлаждения».

Кроме того, Нацбанк ограничивает максимальные суммы кредитов, которые можно получить онлайн:

🔸до 200 тысяч сомов — при использовании простой электронной подписи;

🔸до 300 тысяч сомов — при усиленной электронной подписи.

В микрофинансовых организациях эти лимиты составят 15 тысяч и 150 тысяч сомов.

Постановление Нацбанка вступит в силу через 15 дней, говорится в документе.

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