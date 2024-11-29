Глава Ассоциации рынков Алексей Пономарев пожаловался на штрафы, которые могут ввести против владельцев рынков за то, что торговые точки на их территориях не прошли регистрацию в качестве недвижимого имущества.

Об этом он сообщил 29 ноября на парламентских слушаниях по законопроекту о поправках в некоторые законодательные акты в сфере налогообложения.

«Все лотки, павильоны, контейнеры надо будет регистрировать. С каких пор это будет недвижимым имуществом? При этом, если что-то пройдет неправильно, владельцев рынков будут штрафовать на миллион. Наверное, надо стимулировать, чтобы бизнес вкладывал деньги, а не отбирать»,

— отметил он.

Пономарев попросил депутатов пересмотреть штрафы, подчеркнув, что наказание за такое нарушение должно составлять «копейки».

Глава Ассоциации также добавил, что штраф в миллион сомов предусмотрен и за другое нарушение. По его словам, если арендатор на рынке нарушает акцизные правила, то штраф выплачивает не только он сам, но и владелец рынка.

«Каким образом [владелец рынка] будет контролировать всех своих арендаторов — нарушают они или нет? Для этого абсолютно нет ресурсов. Видите, опять “кнута” больше, чем каких-то стимулирующих подходов»,

— возмутился Пономарев.

Помимо этого, глава Ассоциации рынков призвал отсрочить проверку рынков и наложение штрафов за неприменение ЭТТН. Он отметил, что торговцы не успеют отчитаться до 1 января, и это вызовет с их стороны много недовольства.

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