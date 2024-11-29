Адвокат Самат Матцаков сообщил журналистам, что против него возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

Однако он считает, что его задержание связано с его профессиональной деятельностью. Матцаков отметил, что следователи после обыска забрали из его дома четыре диска, связанных с делом бизнесмена Имамидина Ташова.

«Это связано с моей адвокатской деятельностью. Возбудили дело по статье «Мошенничество». Но по делу Имамидина Ташова забрали диктофон и диски»,

— цитирует адвоката радио «Азаттык».

Ранее правозащитники сообщили о том, что сотрудники ГКНБ задержали адвоката Самата Матцакова.

В самом ГКНБ пока не комментировали информацию о задержании Матцакова.

Матцаков является адвокатом владельца KG Group Имамидина Ташова, который ранее заявлял о пытках в СИЗО. Также он защищает журналиста Актилека Капарова и акына Аската Жетигена.

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