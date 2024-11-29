Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев поручил мэру столицы Айбеку Джунушалиеву запретить строительство жилых домов, офисов и торговых центров без парковки. Сделал он это накануне на открытии новых зданий отделов спецслужбы в Бишкеке.

По его словам, в заграничных странах везде есть парковки — и поэтому там нет пробок.

«Во всех местах должна быть парковка. В зарубежных странах под каждым домом есть парковка. А у нас в старых домах же ничего нет»,

— обратился он к главе муниципалитета.

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