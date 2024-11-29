Фигуранты Кемпир-Абадского дела сообщили, что встретились с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым в здании спецслужбы. Об этом в соцсетях написали активист Илгиз Шаменов и политик Жениш Молдокматов.

По словам Шаменова, Ташиев «лично показал и объяснил», что изменилось после передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану.

«Раскрыл все карты и наглядно показал, было разностороннее обсуждение. Я лично убедился. В документах и на картах своими глазами увидел, что сейчас у нас 200 тысяч квадратных метров, а раньше было — 199 тысяч»,

— рассказал активист. Он отметил, что теперь «все рассудит история», и поблагодарил Ташиева за прием.

Тем временем Молдокматов назвал эту встречу «возрождением политической культуры» и заявил, что на ней «прозвучали как гневные, так и позитивные слова». Он тоже поблагодарил Ташиева.

На фотографиях, опубликованных бывшими политзаключенными, есть и другие фигуранты дела — политик Равшан Джеенбеков и активист Улукбек Маматаев.

14 июня Первомайский райсуд Бишкека оправдал 22 фигурантов Кемпир-Абадского дела из 27. Остальных пятерых политзаключенных выделили в отдельное производство. До оглашения приговора в СИЗО находились восемь человек.

Фигурантов Кемпир-Абадского дела арестовали в октябре 2022 года по обвинению в «подготовке к организации массовых беспорядков». Все они открыто критиковали передачу Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану и утверждали, что именно их публичные высказывания стали причиной их ареста.

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