Материал опубликован в разделе «Мнения» — в таких публикациях выражается личное мнение авторов. Авторы этой колонки — директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ) доктор Ханс Клюге и директор Отдела инфекционных болезней, окружающей среды и здоровья ЕРБ ВОЗ Робб Батлер.

«Почему, несмотря на все усилия, люди продолжают умирать от СПИДа?» — этот вопрос задал нам в ЕРБ ВОЗ молодой человек из нашей сети Youth4Health. Ответ на него одновременно прост и печален: причины не медицинские.

Самые большие препятствия в борьбе с ВИЧ/СПИДом в нашем регионе, да и во всем мире, — политические: ограничительная и нетерпимая среда, стигма, дискриминация и даже криминализация передачи ВИЧ, непоследовательное применение научно обоснованных и рекомендованных мер.

Сейчас в нашем распоряжении есть все лекарства, инструменты и технологии для того, чтобы покончить со СПИДом. Положительный результат теста на ВИЧ больше не является смертным приговором.

Значительные улучшения антиретровирусной терапии (АРТ) позволяют людям с ВИЧ вести здоровую и долгую жизнь, особенно если диагноз им поставили на ранней стадии, и если они продолжают принимать противовирусные препараты.

Действительно, сейчас больше людей, чем когда-либо, получает жизненно необходимые лекарства. Новые алгоритмы диагностики позволяют установить диагноз за один день. Тесты можно проводить в условиях местных сообществ или на дому. И не будем забывать, у нас есть весьма эффективные профилактические меры, такие как проведение доконтактной профилактики (ДКП) и не в последнюю очередь — использование презервативов.

Наш арсенал средств борьбы с ВИЧ пополняется, но прогресс все равно остается неравномерным и неодинаковым. Профилактика, тестирование и лечение пока не охватывают всех нуждающихся. Это становится очевидным, если посмотреть на цифры.

В Европейском регионе ВОЗ, который объединяет 53 страны Европы и Центральной Азии, число новых случаев ВИЧ-инфекции в 2024 году увеличилось на 7% по сравнению с 2010-м. Каждому второму человеку с положительным результатом теста на ВИЧ в этом регионе диагноз ставится с запозданием.

Половина людей, живущих с ВИЧ, в Восточной Европе и Центральной Азии до сих пор не получает АРТ, и лишь 42% людей с ВИЧ достигают вирусной супрессии, что означает прекращение способности передавать вирус другим.

Чтобы покончить со СПИДом раз и навсегда, мы должны преодолеть трудноразрешимые проблемы и начать действовать.

Во-первых, страны должны деполитизировать меры противодействия ВИЧ.

В Европе и Центральной Азии многие страны по-прежнему придерживаются дискриминационных и регрессивных подходов к уязвимым группам населения и в целом к людям, живущим с ВИЧ. В то время как некоторые страны хоть и медленно, но продвинулись вперед в решении этой проблемы, другие с течением времени фактически откатились назад на фоне реакционных политических тенденций и моделей.

Очевидно, что стигма, связанная с ВИЧ, в той или иной степени является проблемой в каждой стране и в каждом обществе. Нам нужна политика сочувствия по отношению к людям с ВИЧ, а не меры карательного характера. Как в медицинских учреждениях, так и в обществе в целом мы должны с добротой и уважением относиться к людям, которые подвержены риску заражения ВИЧ-инфекцией, живут с ВИЧ или как-то иначе затронуты этой проблемой. Мы должны создать безопасное пространство для людей независимо от того, кто они или где находятся, для обеспечения доступа к услугам и нормализации процесса тестирования.

В конечном счете, нашим лучшим оружием против стигмы остается просвещение и информирование общественности, в том числе всестороннее половое просвещение, соответствующее возрасту, которое закладывает у молодых людей основу для эмпатии, жизни и любви.

Во-вторых, страны и партнеры по развитию должны инвестировать в меры борьбы с ВИЧ с целью создания возможностей использовать новые разработки и инновации.

В июле этого года ЮНЭЙДСЧто это?ЮНЭЙДС (UNAIDS) — Объединённая программа ООН по ВИЧ/СПИДу. Координирует международные меры противодействия СПИДу, задается целью полностью победить вирус к 2030 году. сообщила, что глобальная пандемия СПИДа может быть остановлена к 2030 году, если лидеры увеличат объем ресурсов, в особенности для проведения профилактики ВИЧ-инфекции. Отдавая приоритет комбинированным подходам к профилактике, мы сможем сократить число новых случаев инфицирования.

Мы также должны не сбавлять обороты для достижения цели «95–95–95» в Европейском регионе ВОЗ в целом. Эта цель разработана в ЮНЭЙДС в качестве маркера достижения Целей в области устойчивого развития на период до 2030 года и означает, что 95% людей, живущих с ВИЧ, знают о своем статусе, 95% процентов людей с диагностированной ВИЧ-инфекцией получают постоянную АРТ, и из них 95% людей достигают вирусной супрессии.

Мы не можем победить 40-летнюю эпидемию, используя лишь старые инструменты и модели, такие как нереалистичные призывы к воздержанию или использование исключительно презервативов, в то время как у нас есть новые решения, в том числе ДКП, самотестирование и АРТ последнего поколения. Только действуя по-иному, мы сможем опередить события.

В-третьих, мы должны предоставлять людям информацию, проводить профилактику, тестирование и лечение.

Тот факт, что большая часть диагнозов ВИЧ-инфекции устанавливается слишком поздно, говорит о том, что нам необходимо менять наши стратегии тестирования и гораздо раньше начинать работу с людьми. Каждый ранний диагноз может помочь в предотвращении тяжелого заболевания и дальнейшей передачи вируса. Это означает, что особенно ключевые группы населенияКто это?В мировой практике есть пять основных ключевых групп населения, которые особенно уязвимы к ВИЧ и часто не имеют адекватного доступа к услугам, помогающим бороться с ним. Это люди, употребляющие инъекционные наркотики, заключенные и другие люди, содержащиеся под стражей, работники секс-бизнеса, мужчины, имеющие половые отношения с мужчинами, а также трансгендерные люди. должны быть уверены в возможности получить информацию, пройти профилактику и тестирование в безопасной обстановке.

Шокирующей остается реальность, в которой наихудшие проявления стигмы и дискриминации в связи с ВИЧ часто отмечают в медицинских учреждениях среди персонала. Это отпугивает людей, фактически лишая их доступа к жизненно важным услугам. Мы должны следить за тем, чтобы информационные кампании противостояли этим глубоко укоренившимся заблуждениям.

В конечном счете доступ к услугам по профилактике, лечению и медицинской помощи в связи с ВИЧ является частью реализации права человека на здоровье. Каждый должен иметь возможность обратиться за получением услуг там и тогда, где и когда в них возникает необходимость. В наших странах есть лекарства и инструменты, которые требуются для того, чтобы покончить со СПИДом. И теперь мы должны их использовать таким образом, чтобы они пошли во благо каждому человеку.

В начале 2025 года ЕРБ ВОЗ проведет консультации со странами в Европейском регионе ВОЗ, которые будут посвящены совместным усилиям по достижению цели «95». Наши постоянные усилия по борьбе с ВИЧ/СПИДом не будут стоять особняком, им предстоит более широкая интеграция с мерами противодействия инфекционным заболеваниям, в том числе другим инфекциям, передаваемым половым путем.

В сфере общественного здравоохранения мы имеем дело с множеством кризисных ситуаций, которые требуют внимания — от изменения климата до растущей устойчивости к спасительным антибиотикам. Это огромные, сложные проблемы, для решения которых нет простых ответов по сравнению с ВИЧ, где мы точно знаем, что нужно делать.

Но есть ли у нас политическая воля, необходимая для того, чтобы удвоить усилия в борьбе с ВИЧ, чтобы покончить со стигмой в секторе здравоохранения, чтобы оптимально инвестировать в диагностику и терапию, чтобы еще лучше охватить ключевые группы населения и подключить их к необходимому континууму медицинской помощи?

В ближайшее десятилетие пандемия СПИДа должна уйти в прошлое, чтобы будущим поколениям не пришлось беспокоиться о решении этой проблемы. Мы должны стремиться к тому, чтобы в нашем регионе и мире вопрос «Почему люди все еще умирают от СПИДа?» остался лишь в учебниках истории, равно как и сам ВИЧ.