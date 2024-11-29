Сотрудники ГКНБ задержали адвоката Самата Матцакова, защищающего журналистов и акына Аската Жетигена. Эту информацию «Клоопу» сообщила правозащитница Гульшайыр Абдирасулова.

Незадолго в соцсетях она рассказала, что утром должна была встретиться с адвокатами. Однако встреча не состоялась — адвокаты сообщили, что их вызвали в ГКНБ.

«Решили созвонится в 12 часов — узнаю, что одного из них задержали. Сейчас идет обыск. Что происходит? Задержанный адвокат защищает журналистов и акына Аската Жетиген»,

— написала она на своей Фейсбук-странице.

В комментариях к посту другая правозащитница Рита Карасартова отметила, что Матцаков также является адвокатом бизнесмена Имамидина Ташова, который ранее заявлял о пытках в СИЗО.

Самат Матцаков также защищает действующих и бывших журналистов проектов Temirov Live и Айт Айт Десе — Махабат Тажибек кызы, Азамата Ишенбекова, Айке Бейшекееву и Актилека Капарова.

В самом ГКНБ пока не комментировали информацию о задержании Матцакова.

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