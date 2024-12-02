В Бишкеке возле офиса службы «Яндекс.Такси» собрались около 50 водителей, протестующих против большой комиссии, которую берет компания от их заработка. Об этом сообщило Радио «Азаттык».

По словам таксистов, комиссия в Кыргызстане составляет 21% — это в три раза больше, чем в Казахстане. При этом, по их словам, компания не компенсирует водителям клиентские скидки — им приходится дополнительно брать на себя эти расходы.

«Если таксист, к примеру, зарабатывает 120 тысяч сомов, то из них 26 тысяч сомов отдает «Яндексу», еще 4 тысячи сомов уходит таксопарку. То есть 30 тысяч сомов забирают себе компании»,

— заявила журналистам участница встречи Анжела Касымова.

Митингующие просят снизить комиссию до 7% с каждого заказа. Такое обращение они направили властям Кыргызстана.

30 ноября ГКНБ провел обыск в офисах ОсОО «Яндекс. Такси Корп» в связи «с уклонениями компании от уплаты налогов в особо крупном размере».

В спецслужбе отметили, что компания вместе со своими партнерами, несмотря на предпринятые меры со стороны Антимонопольной службы, «необоснованно завысила процентные ставки» таксистам. Из-за этого повысились цены на их услуги, подчеркнули в ГКНБ.

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