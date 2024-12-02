Бывший глава ГКНБ Орозбек Опумбаев пришел на заседание Первомайского райсуда в качестве свидетеля по делу о Кой-Ташских событиях 2019 года.

До этого процесса о местонахождении Опумбаева не было известно. Он прекратил появляться на публике после октябрьских событий 2020 года.

По данным ряда СМИ, Опумбаев не стал давать комментариев журналистам. Тем не менее он заявил, что все это время «был в городе».

Орозбек Опумбаев возглавлял ГКНБ с 2019 по 2020 год.

Кой-Ташские события произошли в августе 2019 года. Во время операции по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш сотрудники спецназа и милиции столкнулись со сторонниками Атамбаева. В результате погиб замначальника спецназа Усенбек Ниязбеков, а еще более 170 человек получили различные ранения.

Бывшему президенту и его соратникам предъявили обвинения по статьям «Организация массовых беспорядков», «Захват заложника», «Убийство» и «Покушение на убийство».

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