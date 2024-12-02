Юристы, активисты и правозащитники в своем обращении к власти Кыргызстана заявили, что задержание адвоката Самата Матцакова «заставляет говорить о системной угрозе свободе адвокатской деятельности и правам человека» в стране.

«Это событие является не просто актом давления на независимую адвокатуру, но и демонстрацией полного игнорирования норм права и справедливости»,

— заявили они, подчеркнув, что арест Матцакова сопровождается многочисленными нарушениями закона.

По их словам, адвокатам Матцакова не предоставили доступ к ключевым документам, сославшись на «тайну следствия». Этот отказ лишил защиту возможности полноценно исполнять свои обязанности, говорят правозащитники.

«Судья проигнорировал все ходатайства адвокатов, включая заявления об отсутствии достаточных оснований для избрания меры пресечения и о предоставлении необходимых процессуальных материалов. Это демонстрирует очевидное предвзятое отношение к стороне защиты»,

— отметили они.

Подписанты потребовали от властей незамедлительно освободить Матцакова и провести объективное расследование его дела. Также они призвали правозащитное сообщество и международные организации осудить эту ситуацию.

«Адвокатская профессия — последний рубеж между гражданином и несправедливостью. […] Мы не имеем права молчать, когда нарушаются права тех, кто защищает нас всех»,

— говорится в обращении, которое подписали 16 человек.

Матцаков — адвокат владельца стройкомпании KG Group Имамидина Ташова, который ранее заявлял о пытках в СИЗО. Также юрист защищает журналиста Актилека Капарова и акына Аската Жетигена.

29 ноября сотрудники ГКНБ обыскали дом Матцакова, а затем задержали юриста. Против него возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере и подделке документов, но сам Матцаков связывает дело со своей профессиональной деятельностью и называет его «заказным».

Суд по определению меры пресечения для адвоката длился всю ночь и утром 30 ноября он заключил юриста под стражу до 30 декабря.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop