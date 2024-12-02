Президент Садыр Жапаров отклонил заявление судьи Первомайского райсуда Марата Сыдыкова об увольнении. Об этом в соцсетях сообщил его пресс-секретарь Аскат Алагозов.

Он отметил, что ранее Совет судей дал согласие Сыдыкову на увольнение по собственному желанию, однако глава государства вернул эти материалы обратно.

О том, что Сыдыков хочет покинуть должность судьи, стало известно 29 ноября.

14 июня Первомайский райсуд Бишкека оправдал 22 фигурантов Кемпир-Абадского дела из 27. Остальных пятерых политзаключенных выделили в отдельное производство. До оглашения приговора в СИЗО находились восемь человек.

Фигурантов Кемпир-Абадского дела арестовали в октябре 2022 года по обвинению в «подготовке к организации массовых беспорядков». Все они открыто критиковали передачу Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану и утверждали, что именно их публичные высказывания стали причиной их ареста.

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