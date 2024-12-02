Редакция «Апрель» обратилась в Департамент охраны и конвоирования СИН и потребовала дать правовую оценку действиям их сотрудников. Последние применили силу против журналиста редакции Валерия Жернакова на заседании Бишкекского горсуда.

В редакции отметили, что сотрудники департамента также вырывали у Жернакова мобильный телефон, чтобы помешать ему вести съемку.

«Мы считаем эти действия вопиющим нарушением профессиональных прав журналиста в Кыргызстане и действующего законодательства, защищающего профессиональную деятельность журналиста. Усугубляет ситуацию и тот факт, что нарушения совершаются в зале судебных заседаний — в месте, где буква закона должна быть превыше всего»,

— подчеркнули в СМИ.

Редакция потребовала провести служебное расследование по этому инциденту и наказать виновных.

Утром 2 декабря горсуд оставил в СИЗО-1 лидера партии «Социал-демократы» Темирлана Султанбекова и его сопартийцев Ирину Карамушкину и Розу Турксевер.

Журналист Валерий Жернаков попытался взять комментарий у Султанбекова, однако сотрудники департамента заслоняли камеру телефона ладонями, а затем вовсе вытолкали его подальше от скамьи подсудимых.

Видео: «Апрель»

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