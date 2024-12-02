С начала декабря в нескольких аэропортах России начали собирать биометрические данные у мигрантов, въезжающих в страну. Об этом пишет издание «Комменсантъ».

По данным издания, правила касаются аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский, а также пункта пропуска в Оренбургской области — Маштаково.

Кыргызстанцы рассказали журналистам, что сдача отпечатков пальцев и цифровой фотографии возмущает, но не занимает много времени. По их словам, на местах открыто «достаточно стоек».

Один из опрошенных сообщил, что он с женой уже сдавал отпечатки в миграционном центре в Сахарово. По его мнению, сотрудники могли взять данные оттуда, а «не мариновать людей после самолета».

Другая кыргызстанка заявила, что у нее потребовали биометрику, несмотря на то, что она вылетала из России — и туда же вернулась. Она отметила, что даже не останавливалась в Кыргызстане.

По постановлению правительства РФ иностранцы после сдачи биометрии также должны получить электронную карту иностранного гражданина. Для этого им нужно будет пройти геномную регистрацию во многофункциональном миграционном центре Москвы.

Сам эксперимент по сдаче биометрии иностранцами разбит на два этапа — первый закончится 30 июня. На втором этапе, который будет действовать до 30 июня 2026 года, мигрантов обяжут сдавать биометрию заранее в мобильном приложении.

При этом в документе отмечается, что от новых правил освобождены граждане Беларуси, дети до шести лет, дипломаты с их семьями и другие аккредитованные в России люди.

В начале ноября МВД Кыргызстана призвало граждан в России внимательно ознакомиться с новыми законами и правилами для мигрантов. Ведомство просило кыргызстанцев своевременно обращаться за правовой помощью в компетентные органы. В нескольких городах России открылись представительства МВД КР.

Ранее депутаты ЖК уже заявляли о жалобах кыргызстанцев на длительные проверки в аэропортах.

После теракта в подмосковном «Крокусе», в результате которого погибли не менее 145 человек, по всей России начались массовые акты агрессии по отношению к мигрантам из Центральной Азии. В том числе проверки, массовые задержания мигрантов и выдворение их из страны. После теракта МИД Кыргызстана несколько раз рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Россию, если нет веских оснований.