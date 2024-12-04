Спецдокладчица ООН по вопросу о положении правозащитников Мэри Лолор выразила беспокойство в связи с задержанием адвоката Самата Матцакова.

Лолор отметила, что действия в отношении Матцакова нарушают процессуальные гарантии ареста и стандарты справедливого судебного разбирательства.

«Адвокаты должны быть защищены от притеснений и преследований», – написала она на своей странице в соцсети X.

Матцаков — адвокат владельца стройкомпании KG Group Имамидина Ташова, который ранее заявлял о пытках в СИЗО. Также юрист защищает журналиста Актилека Капарова и акына Аската Жетигена.

29 ноября сотрудники ГКНБ обыскали дом Матцакова, а затем задержали юриста. Против него возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере и подделке документов, но сам Матцаков связывает дело со своей профессиональной деятельностью и называет его «заказным».

Суд по определению меры пресечения для адвоката длился всю ночь и утром 30 ноября он заключил юриста под стражу до 30 декабря.