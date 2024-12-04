Лидер партии «Социал-демократы» Темирлан Султанбеков продолжает держать голодовку в СИЗО-1 с момента ареста.

Вчера судьи Бишкекского горсуда оставили без изменения меру пресечения для Султанбекова и его сопартийцев — Ирины Карамушкиной и Розы Турксевер. Таким образом, все трое продолжат находиться под стражей до 13 января.

На десятый день голодовки политика врачи санчасти СИЗО зафиксировали, что температура тела Султанбекова понизилась.

По словам его сторонников, тогда лидер партии скинул 8 кг. Они отметили, что при встрече с Султанбековым можно было заметить посинение пальцев рук и ногтей.

13 ноября правоохранительные органы обыскали штаб-квартиру «социал-демократов» в Бишкеке. Затем милиция распространила аудиозапись телефонного разговора Ирины Карамушкиной и Данияра Чолпонбаева, где якобы идет речь о подкупе голосов избирателей. По заявлению ГУВД, в ходе расследования подтвердилось, что они организовали подкуп голосов избирателей по 1000 сомов за каждый.

15 ноября суд отправил под стражу на два месяца лидера партии «Социал-демократы» Темирлана Султанбекова и его сопартийцев — Ирину Карамушкину и Розу Турксевер. Все трое проходят по делу о подкупе голосов избирателей.

17 ноября прошли выборы депутатов местных кенешей. До начала голосования «Социал-демократов» отстранили от участия в выборах в БГК из-за возбужденного уголовного дела.