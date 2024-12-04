Депутат Дастан Бекешев на заседании парламента 4 декабря призвал отказаться от услуг компании, регистрирующей IMEI-кодов мобильных устройств в Госсистеме идентификации (ГСИ).

Парламентарий отметил, что компанией владеет иностранец, однако кто его «крышует» здесь — неизвестно. Также, по его словам, не известен и адрес фирмы.

По словам Бекешева, эта же компания регистрирует контрольно-кассовые машины, которые закупают предприниматели. Однако компания не рассматривает заявления, и бизнесмены не могут начать пользоваться ими.

«Не можешь ни налог заплатить, ни зарегистрировать ККМ. Завтра может прийти налоговая инспекция и спросить, почему не пользуются ККМ […] Предприниматели говорят, что готовы платить налоги и приобретают новые ККМ. Но [контрольно-кассовые машины] не проходят регистрацию, и ими не пользуются. Кого здесь винить?» — сказал он.

Бекешев предложил государству взять на себя функции регистрации ККМ и IMEI-коды телефонов, если частная компания не справляется с этим.

По данным Минюста, учредителями компании являются некие Шарбель Эль Литани и Козырская Татьяна Александровна.

В начале октября глава Кабмина Акылбек Жапаров пригрозил расторжением контракта с ОсОО «Инмобайлс» из-за жалоб кыргызстанцев. Тогда он поручил МВД и Таможенной службе решить проблемы, касающиеся регистрации телефонов.

В Кыргызстане с 25 июня внедрена обязательная регистрация всех мобильных телефонов в ГСИ. Уполномоченным госорганом в вопросе регистрации телефонов является ГКНБ, а регистрацией IMEI-кодов телефонов занимается ОсОО «Инмобайлс».