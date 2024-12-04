Адвокатское сообщество Кыргызстана выступило на пресс-конференции из-за заключения под стражу адвоката Самата Матцакова.

Юристы подчеркнули, что преследование адвокатов за их работу — «не просто атака на одного человека, это угроза всей системе правосудия и доступа к справедливости для граждан КР».

Они отметили, что обыск в доме и рабочем помещении Матцакова провели без судебного акта. Кроме того, следствие изъяло документы, «не имеющие отношения к делу».

По словам адвокатов, на Матцакова оказывается давление, «включая незаконные допросы после отказа давать показания». Также они заявили, что судебный процесс проведен с многочисленными нарушениями.

Они назвали произошедшее «политически мотивированным преследованием» и добавили, что действия следствия и суда «противоречат основным принципам защиты прав адвокатов, закрепленным в международных нормах».

«Матцаков защищает резонансные уголовные дела и открыто высказывает свое мнение, что вызывает опасения о том, что дело против него связано с его профессиональной деятельностью»,— считают юристы.

Адвокаты потребовали освободить Матцакова из-под стражи и избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Также они призвали провести расследование действий следственных органов и судьи за грубое нарушение прав адвоката.

Матцаков — адвокат владельца стройкомпании KG Group Имамидина Ташова, который ранее заявлял о пытках в СИЗО. Также юрист защищает журналиста Актилека Капарова и акына Аската Жетигена.

29 ноября сотрудники ГКНБ обыскали дом Матцакова, а затем задержали юриста. Против него возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере и подделке документов, но сам Матцаков связывает дело со своей профессиональной деятельностью и называет его «заказным».

Суд по определению меры пресечения для адвоката длился всю ночь и утром 30 ноября он заключил юриста под стражу до 30 декабря.