Правозащитница Гульшайыр Абдирасулова сообщила, что ГКНБ отказывает в передаче еды и пледа адвокату Самату Матцакову, который находится в СИЗО.

Она отметила, что Матцакову не заносят еду с 30 ноября. Сейчас его жена не может передать ему продукты питания ни самостоятельно, ни через адвокатов.

«Супруга Самата с тремя маленькими детьми. Старшей шесть лет, а младшему — годик. Она не может приехать к Самату, а передачу через адвокатов не берут. Говорят, в субботу. Не понимаю, что произойдет, если сейчас передадут ему еду и плед?» — возмутилась правозащитница.

В самом ГКНБ пока не комментировали эту информацию.

Матцаков — адвокат владельца стройкомпании KG Group Имамидина Ташова, который ранее заявлял о пытках в СИЗО. Также юрист защищает журналиста Актилека Капарова и акына Аската Жетигена.

29 ноября сотрудники ГКНБ обыскали дом Матцакова, а затем задержали юриста. Против него возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере и подделке документов, но сам Матцаков связывает дело со своей профессиональной деятельностью и называет его «заказным».

Суд по определению меры пресечения для адвоката длился всю ночь и утром 30 ноября он заключил юриста под стражу до 30 декабря.