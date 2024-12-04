В госкомитете сообщили, что высокопоставленные налоговики, задержанные накануне спецслужбой в Бишкеке, подозреваются в злоупотреблении должностным положением.

По их данным, крупные производители и импортеры подакцизной группы товаров поставляли свою продукцию, фиксируя в учетной базе отзыв или отклонение товарно-транспортных накладных.

В ГКНБ утверждают, что налоговики, отвечавшие за контроль процедуры, «умышленно» оставляли эти факты без внимания

Только за 2024 год общая стоимость подакцизных товаров, поставленных без сопроводительных документов, составила более 3,2 млрд сомов, отмечают в спецслужбе.

Так, задержаны четверо начальников управлений ГНС. В госкомитете добавили, что подозреваемым скоро предъявят обвинения, а суд изберет им меру пресечения.

Накануне сотрудники спецслужбы провели обыски в районных управлениях Налоговой службы, а также в управлении по контролю за крупными налогоплательщиками.

Ранее СМИ сообщали, что после обысков в ИВС водворили глав УГНС по Свердловскому, Ленинскому и Октябрьскому районам, а на свободе остался лишь начальник Первомайского райуправления налоговой.