Глава Минобразования Догдуркуль Кендирбаева обратилась к родителям малышей, пострадавших от рук воспитательницы детсада в Сузакском районе Джалал-Абадской области.

Чиновница потребовала наказать воспитательницу по закону, а руководство детсада — уволить. Кендирбаева отметила, что инцидент проверяют правоохранители и прокуратура.

«Прошу прощения у родителей за бестолочь, которая наказывала малышей в детсаду. Воспитателем ее назвать нельзя […] Уважаемые родители, вы тоже помогите нам — если в детских учреждениях происходит насилие, сразу сообщайте об этом!» — призвала она.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором воспитательница бьет малыша по спине, а на другом — грозится ударить ребенка тапком, если тот не прекратит плакать. Уже на других кадрах женщина наказывает ребенка, заставляя его стоять в углу.

В Кыргызстане ежегодно дети страдают от физического, сексуального и эмоционального насилия, часть из которого заканчивается убийством ребенка. Любая форма насилия над детьми приводит к разрушительным последствиям на всех этапах жизни — от самого младшего возраста до процесса полноценного взросления.