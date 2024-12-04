Салон красоты имени Кольбаева. Кто стоит за покупкой бизнес-центра «Ай-Пери» и ипподрома «Ак-Кула»

Новоявленная компания «РЦА Ливинг», которой власти отдали под застройку 50 гектаров старого бишкекского ипподрома «Ак-Кула» и компания «РЦА Бишкек», которой продают бизнес-центр «Ай-Пери» в центре столицы, опосредованно связаны с экс-партнером Камчы Кольбаева, выяснили «Клооп» и Temirov Live. Ипподром ее владельцам достался на треть дешевле, а бизнес-центр с землей — почти вполовину дешевле оценочной стоимости. 13 ноября 2024 года представитель Госимущества сообщил изданию «Тазабек», что единственную заявку на покупку бизнес-центра «Ай-Пери» подало никому ранее не известное ОсОО «РЦА Ливинг». Здание площадью почти 6000 м² вместе с землей в центре Бишкека эксперты, привлеченные Госимуществом, оценили в 559,15 млн сомов. Власти утверждают, что провели уже два аукциона, но других претендентов на «Ай-Пери» не нашлось. 26 ноября должен был пройти третий аукцион, однако никто опять не заявился, а «РЦА Ливинг» отказалась от покупки в пользу компании с созвучным именем «РЦА Бишкек». Здание достанется ей чуть дороже (возможно, потому что ранее продавали 98,41% государственного пакета акций бизнес-центра, а теперь продали все 100%): за 568,2 млн сомов, или по $1115 за квадратный метр. Это дешевле среднерыночной цены такого квадрата в центре столицы. По подсчетам Центра независимой оценки и аналитики «Бизнес-Эксперт», в 2023 году он стоил $1382. Сейчас специалисты оценивают такой метр в $1500-2000. А тут здание с землей. Годом ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев оценивал «Ай-Пери» в $20-25 млн. Это 1,77 – 2,22 млрд сомов.

От наследников депутата — к семье авторитета Бизнес-центр находится в центре Бишкека, на пересечении проспекта Чуй и улицы Исанова. Общая площадь здания составляет 5 878,3 м². Здание Дома бытового обслуживания — салона красоты «Ай-Пери» было построено в конце 80-х и включено в список памятников архитектуры. После распада СССР салон красоты «Ай-Пери» был акционирован и отчасти сохранил прежние функции до сих пор: помещения сдаются не только под фастфуд, которым известно это здание, но и под ремонт одежды и обуви, парикмахерские и тому подобное. Основным акционером «Ай-Пери» был экс-депутат Жогорку Кенеша, бывший первый вице-президент ОАО «Кыргызалтын» и президент АО «Международный аэропорт “Манас”» Эрик Арсалиев. При Бакиеве он прославился тем, что в его джипе Lexus был сожжен убитый экс-глава администрации президента Медет Садыркулов. В 2016 году здание бизнес-центра передали Российско-Кыргызскому фонду развития (РКФР) в залог по кредиту, выданному компании «Манас-Хэндлинг», которой сейчас управляет дочь Арсалиева. В 2021 году после долгой болезни Эрик Арсалиев умер в Турции, его 47,7% в бизнес-центре перешли наследникам. РКФР продлил договор залога здания «Ай-Пери» еще на два года. А в 2022 году ключевыми акционерами стали Кумаш Рысалиев и Азиз Камчыевич Асанбеков. После убийства кримавторитета Камчы Кольбаева ГКНБ включил здание в список его активов, подлежащих национализации. «В бизнес-центре “Ай-Пери”, который был салоном красоты, тоже скопились все бандиты и сделали бар», — заявил 23 ноября 2023 года в Жогорку Кенеше глава спецслужбы Камчыбек Ташиев. Перед этим СМИ сообщали, что акционеры «Ай-Пери» Азиз Камчыевич Асанбеков, Бубусара Мавлянова и Тынара Абдымомунова продали свои доли Госимуществу (сумма не называлась). Однако на Фондовой бирже нет упоминаний о том, что государство им заплатило за акции — там говорится только о переходе прав. Выкупалась ли доля у Кумаша Рысалиева, тоже неизвестно, но сейчас государству принадлежат 98,41% акций «Ай-Пери». Возможно, долю Рысалиева (у него было 20,2%) конфисковали из-за его связей с Кольбаевым. Кумаш Рысалиев числился соучредителем охотхозяйства «Булат-М» в горах Иссык-Кульской области — по данным ГКНБ, оно принадлежало вору в законе. СМИ также называли Рысалиева номинальным собственником двух земельных участков Кольбаева в Бишкеке. «Кактус» предполагал, что Кумаш Рысалиев приходится отцом бывшему заму управделами парламента и бизнесмену Рысалиеву Таалаю Кумашевичу по кличке Моби. Последнего глава МВД также связывал с Камчы Кольбаевым. Сам Моби отрицал связь с криминалом. В феврале 2024 года его задержали в Дубае по запросу Кыргызстана. Но самая интересная фигура среди бывших акционеров — Азиз Камчыевич Асанбеков. В базе налоговой службы есть такой 26-летний мужчина, ФИО и возраст которого подошли бы старшему сыну Камчыбека Асанбековича Кольбаева (в криминальных сводках последний проходил как «К. Асанбек»). В Facebook мы нашли аккаунт молодого человека с таким именем, у него в друзьях Кольбаевы. В TikTok есть его фото с покойным Камчы Кольбаевым и младшим сыном авторитета Русланом. Комментарий под ним гласит: «Азиз точь в папу лицо».

Что будет с «Ай-Пери» дальше, неизвестно. Арендаторы знают лишь, что новые владельцы «какие-то вьетнамцы». Будут ли с ними продлевать аренду, станет известно на собрании акционеров 18 декабря. 53 га в рассрочку по льготной цене До истории с «Ай-Пери» связанная с «РЦА Бишкек» новорожденная компания «РЦА Ливинг» сорвала другой джекпот: правительство отдало ей под застройку ипподром «Ак-Кула». С 1947 года он был одной из первых больших площадок для конно-спортивных игр в столице общей площадью почти 60 гектаров. Конные игры в Бишкеке популярны и сейчас. Тем не менее, в 2020 году ипподром признали аварийным и не подлежащим ремонту. Позже власти заговорили о сносе ипподрома и о том, что на его месте могут появиться жилые многоэтажки и деловой центр в духе Moscow City. Теперь «РЦА Ливинг» обещает построить здесь бизнес-центры, жилые дома, парки, школы и детсады.