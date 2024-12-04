Салон красоты имени Кольбаева. Кто стоит за покупкой бизнес-центра «Ай-Пери» и ипподрома «Ак-Кула»

Новоявленная компания «РЦА Ливинг», которой власти отдали под застройку 50 гектаров старого бишкекского ипподрома «Ак-Кула» и компания «РЦА Бишкек», которой продают бизнес-центр «Ай-Пери» в центре столицы, опосредованно связаны с экс-партнером Камчы Кольбаева, выяснили «Клооп» и Temirov Live. Ипподром ее владельцам достался на треть дешевле, а бизнес-центр с землей — почти вполовину дешевле оценочной стоимости.
13 ноября 2024 года представитель Госимущества сообщил изданию «Тазабек», что единственную заявку на покупку бизнес-центра «Ай-Пери» подало никому ранее не известное ОсОО «РЦА Ливинг». Здание площадью почти 6000 м² вместе с землей в центре Бишкека эксперты, привлеченные Госимуществом, оценили в 559,15 млн сомов.
Власти утверждают, что провели уже два аукциона, но других претендентов на «Ай-Пери» не нашлось. 26 ноября должен был пройти третий аукцион, однако никто опять не заявился, а «РЦА Ливинг» отказалась от покупки в пользу компании с созвучным именем «РЦА Бишкек». Здание достанется ей чуть дороже (возможно, потому что ранее продавали 98,41% государственного пакета акций бизнес-центра, а теперь продали все 100%): за 568,2 млн сомов, или по $1115 за квадратный метр.
Это дешевле среднерыночной цены такого квадрата в центре столицы. По подсчетам Центра независимой оценки и аналитики «Бизнес-Эксперт», в 2023 году он стоил $1382. Сейчас специалисты оценивают такой метр в $1500-2000. А тут здание с землей. Годом ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев оценивал «Ай-Пери» в $20-25 млн. Это 1,77 – 2,22 млрд сомов.
От наследников депутата — к семье авторитета
Бизнес-центр находится в центре Бишкека, на пересечении проспекта Чуй и улицы Исанова. Общая площадь здания составляет 5 878,3 м². Здание Дома бытового обслуживания — салона красоты «Ай-Пери» было построено в конце 80-х и включено в список памятников архитектуры. После распада СССР салон красоты «Ай-Пери» был акционирован и отчасти сохранил прежние функции до сих пор: помещения сдаются не только под фастфуд, которым известно это здание, но и под ремонт одежды и обуви, парикмахерские и тому подобное.
Основным акционером «Ай-Пери» был экс-депутат Жогорку Кенеша, бывший первый вице-президент ОАО «Кыргызалтын» и президент АО «Международный аэропорт “Манас”» Эрик Арсалиев. При Бакиеве он прославился тем, что в его джипе Lexus был сожжен убитый экс-глава администрации президента Медет Садыркулов. В 2016 году здание бизнес-центра передали Российско-Кыргызскому фонду развития (РКФР) в залог по кредиту, выданному компании «Манас-Хэндлинг», которой сейчас управляет дочь Арсалиева.
В 2021 году после долгой болезни Эрик Арсалиев умер в Турции, его 47,7% в бизнес-центре перешли наследникам. РКФР продлил договор залога здания «Ай-Пери» еще на два года. А в 2022 году ключевыми акционерами стали Кумаш Рысалиев и Азиз Камчыевич Асанбеков.
После убийства кримавторитета Камчы Кольбаева ГКНБ включил здание в список его активов, подлежащих национализации. «В бизнес-центре “Ай-Пери”, который был салоном красоты, тоже скопились все бандиты и сделали бар», — заявил 23 ноября 2023 года в Жогорку Кенеше глава спецслужбы Камчыбек Ташиев.
Перед этим СМИ сообщали, что акционеры «Ай-Пери» Азиз Камчыевич Асанбеков, Бубусара Мавлянова и Тынара Абдымомунова продали свои доли Госимуществу (сумма не называлась). Однако на Фондовой бирже нет упоминаний о том, что государство им заплатило за акции — там говорится только о переходе прав. Выкупалась ли доля у Кумаша Рысалиева, тоже неизвестно, но сейчас государству принадлежат 98,41% акций «Ай-Пери». Возможно, долю Рысалиева (у него было 20,2%) конфисковали из-за его связей с Кольбаевым.
Кумаш Рысалиев числился соучредителем охотхозяйства «Булат-М» в горах Иссык-Кульской области — по данным ГКНБ, оно принадлежало вору в законе. СМИ также называли Рысалиева номинальным собственником двух земельных участков Кольбаева в Бишкеке. «Кактус» предполагал, что Кумаш Рысалиев приходится отцом бывшему заму управделами парламента и бизнесмену Рысалиеву Таалаю Кумашевичу по кличке Моби. Последнего глава МВД также связывал с Камчы Кольбаевым. Сам Моби отрицал связь с криминалом. В феврале 2024 года его задержали в Дубае по запросу Кыргызстана.
Но самая интересная фигура среди бывших акционеров — Азиз Камчыевич Асанбеков. В базе налоговой службы есть такой 26-летний мужчина, ФИО и возраст которого подошли бы старшему сыну Камчыбека Асанбековича Кольбаева (в криминальных сводках последний проходил как «К. Асанбек»).
В Facebook мы нашли аккаунт молодого человека с таким именем, у него в друзьях Кольбаевы. В TikTok есть его фото с покойным Камчы Кольбаевым и младшим сыном авторитета Русланом. Комментарий под ним гласит: «Азиз точь в папу лицо».
Что будет с «Ай-Пери» дальше, неизвестно. Арендаторы знают лишь, что новые владельцы «какие-то вьетнамцы». Будут ли с ними продлевать аренду, станет известно на собрании акционеров 18 декабря.
53 га в рассрочку по льготной цене
До истории с «Ай-Пери» связанная с «РЦА Бишкек» новорожденная компания «РЦА Ливинг» сорвала другой джекпот: правительство отдало ей под застройку ипподром «Ак-Кула». С 1947 года он был одной из первых больших площадок для конно-спортивных игр в столице общей площадью почти 60 гектаров.
Конные игры в Бишкеке популярны и сейчас. Тем не менее, в 2020 году ипподром признали аварийным и не подлежащим ремонту. Позже власти заговорили о сносе ипподрома и о том, что на его месте могут появиться жилые многоэтажки и деловой центр в духе Moscow City. Теперь «РЦА Ливинг» обещает построить здесь бизнес-центры, жилые дома, парки, школы и детсады.
Ипподромом достался «РЦА Ливинг» по такой же схеме, как «Ай-Пери» «РЦА Бишкек».
Весной мэрия столицы оценивала его в 8,7 млрд сомов (около $100 млн). Потом чиновники заявили, что на аукцион никто не откликнулся, поэтому в августе 2024 года Бишкекский горкенеш разрешил отдать ипподром напрямую.
Через два месяца стало известно, что ипподром отдали в аренду компании «РЦА Ливинг». Ранее СМИ писали, что, по соглашению с властями, она должна вложить в застройку ипподрома более $300 млн. И перечислить $67 млн в бюджет столицы. Как выяснилось позже, это была плата за период пользования земельным участком. Это на треть меньше оценочной стоимости ипподрома. Также управление капстроительства мэрии Бишкека за свой счет объявило тендер на снос строений ипподрома.
Аванс в $6,7 млн по инвестсоглашению «РЦА Ливинг» перечислила на счет мэрии Бишкека 15 октября 2024 года. Самого соглашения в открытом доступе найти не удалось.
53 га под ипподромом власти отдают «РЦА Ливинг» в аренду на 49 лет. За этот срок в построенных на ней зданиях поменяется не одно поколение собственников и жителей. Можно сказать, что земля ипподрома досталась компании в рассрочку и на треть дешевле изначальной оценки мэрии.
Сейчас все здания на территории ипподрома снесены, но строительство еще не началось. Что ждет жителей прилегающих частных домов, неясно. По их словам, пока кто-то лишь заделал дырки в заборе.
Красные миллиардеры со связями в России
«РЦА Ливинг» учредили всего за два месяца до вхождения в мегапроект застройки ипподрома. Ее директором числится вьетнамец Фан Ань Шон. 27 ноября он торжественно подписал с мэрией Бишкека соглашение о передаче земли от лица иностранных инвесторов.
В компанию трудоустроены еще три вьетнамца: Ле Куанг Хиеу, Нгуен Мань Хунг и Нгуен Тиен Хонг Зыонг. Оплату за разрешение на работу двух из них в Кыргызстане внесла ведущий специалист международного отдела мэрии Бишкека.
Вьетнамцы участвуют в компании через гибралтарский офшор «Силвердейл Лимитед». Ранее СМИ писали, что бенефициаром «РЦА Ливинг» является TNG Global Foundation — международный застройщик, зарегистрированный в Гибралтаре. Он принадлежит вьетнамскому многопрофильному холдингу ROX Group (старое название TNG Holdings Vietnam).
Владельцем TNG Global Foundation в Гибралтаре называют вьетнамца Туана Трана. «Выдающийся бизнесмен с обширным опытом работы в сфере недвижимости, розничной торговли и финансовых услуг во Вьетнаме и других странах мира», — характеризует его местное издание.
55-летний Туан Тран в 1993 году закончил Московский геологоразведочный институт и до 1995 года занимался бизнесом в России.
В Москве училась и его жена — Нгуен Тхи Нгует Хуонг. До 1996 года она тоже работала в России заместителем директора ООО «Интелком-Москва». Потом входила в руководство правящей партии Вьетнама и в экономический комитет парламента страны. В 2016 году ее мандат аннулировали: выяснилось, что она скрыла второе гражданство, полученное на Мальте. Сейчас эта дама возглавляет совет директоров семейной ROX Group. Словом, типичная для посткоммунистической страны история, когда партийная номенклатура конвертирует власть в деньги.
TNG Global Foundation принадлежит и доля в строительной компании «РЦА Бишкек», которой достался бизнес-центр «Ай-Пери». Она основана буквально накануне — 12 ноября 2024 года. Руководит ею тот же Нгуен Мань Хунг, который трудоустроен в «РЦА Ливинг», учредители — Кошарный Иван Анатольевич и офшор «Скай Девелопментс Лимитед».
26-летний выходец из Копейска Челябинской области Иван Кошарный называет себя бизнес-консультантом ханойской инвестиционной компании Sam Gia Capital. Он помогает иностранцам во Вьетнаме искать деловых партнеров и строить отношения с властями.
«Скай Девелопментс Лимитед» тоже зарегистрирована в Гибралтаре. Руководят им Адриан Оливейро и Нилеш Банглоревала. Они же управляют «Силвердейл Лимитед» и всем холдингом TNG Global Foundation. В общем, все здесь крутится вокруг бизнеса Туана Трана и его партийной жены.
По данным вьетнамской прессы, ROX Group, которой принадлежит TNG Global Foundation, инвестировала в 14 индустриальных парков по всей стране общей площадью около 3000 гектаров. Также она владеет множеством компаний, и одна из основных — ROX Living (старое название TNR Holdings), в активах которой — более 3200 жилых объектов.
Но в последнее время дела у ROX Group идут не очень. У многих ее предприятий в 2024 году резко снизилась прибыль, а у шести основных компаний группы совокупные активы почти сравнялись с долговыми обязательствами. По данным на 30 июня 2024 года, у основной компании ROX Living долги превышали активы в 11 раз.
Без Кольбаева никуда
Но вернемся к «РЦА Ливинг». Вторым ее учредителем значится 23-летний Салим Шабазов. Осенью 2021 года он называл себя менеджером по продажам строительной компании BSK Capital Group. Эта компания известна многолетним конфликтом с жителями 6-го микрорайона Бишкека, где она собиралась поставить многоэтажку на футбольном поле. В YouTube-аккаунте BSK Capital Group Шабазов до сих пор продает квартиры как специалист отдела продаж.
BSK Capital Group основали застройщик Александр Маханов и депутат парламента Бахридин Шабазов, избранный в 2021 году от партии «Ишеним».
Салим Шабазов — не только его подчиненный и однофамилец. Он был в списке доверенных лиц от партии «Ишеним», когда Бахридин Шабазов баллотировался в Жогорку Кенеш. Салим делился публикациями о Бахридине и лайкает его посты. Недавно Бахридин Шабазов признался «Медиахабу», что Салим — его троюродный брат.
И вишенка на торте: «РЦА Ливинг» зарегистрирована в Бишкеке на ул. Разакова 2, офис 3. В этом же офисе зарегистрирована BSK Capital Group.
Все это проливает свет на особенности «борьбы за чистоту рядов» при Жапарове-Ташиеве.
В прошлом депутат Шабазов был сооснователем строительных компаний «Elite House (Элит Хаус)», «По домам» и «СтройМаксимум». Партнерами Шабазова в этих компаниях выступали Алтынбек Карчыгаев (чей отец лоббировал интересы правительства Садыра Жапарова в США за $1 млн) и Тимур Файзиев, которого задерживали в октябре 2023 года за связь с ОПГ Камчы Кольбаева.
Получается, государство одной рукой отбирает бизнес у людей, которых глава ГКНБ связывает с Камчы Кольбаевым. А другой рукой отдает его людям, которые тоже были опосредованно связаны с покойным авторитетом.