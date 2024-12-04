Спикер парламента Нурланбек Шакиев на совещании 3 декабря заявил, что новый гимн нужно принять до апреля.

В совещании участвовали госсекретарь Суйунбек Касмамбетов, глава комитета по соцполитике Винера Раимбачаева, глава Минкультуры Алтынбек Максутов и глава Нацкомиссии по госязыку Мелис Мураталиев.

Шакиев отметил, что вопрос изменения гимна «должен пройти с участием широкой общественности».

По его словам, нужно организовать конкурсы на сочинение гимна, а затем провести «широкие обсуждения» среди кыргызстанцев. Для этого торага поручил участникам встречи сформировать спецкомиссии.

В пресс-службе парламента отметили, что участники совещания высказали различные мнения о тексте и мелодии нынешнего гимна.

«Были приведены примеры того, что его припев идентичен гимну Кыргызской ССР. Помимо этого, отмечено, что в обществе существуют критические замечания относительно того, что гимн был написан от третьего лица»,— рассказали там.

Нурланбек Шакиев озвучил идею об изменении госгимна в конце октября. По его мнению, республика сейчас «поднялась на ноги и встала на путь развития», тогда как нынешний гимн был принят после выхода страны из состава СССР.

Эту инициативу поддержали президент Садыр Жапаров и замглавы Кабмина Эдиль Байсалов.