Накануне ГКНБ провел обыски в районных управлениях Налоговой службы, а также в управлении по контролю за крупными налогоплательщиками. Об этом сообщили ряд СМИ со ссылкой на источники.

По данным 24.kg, начальников трех райуправлений задержали на 48 часов.

По данным Kaktus.media, в ИВС водворены начальники управлений ГНС по Свердловскому, Ленинскому и Октябрьскому районам. На свободе остался лишь начальник Первомайского райуправления ГНС.

Ранее издание Tazabek сообщало, что на допрос вызвали четырех сотрудников УГНС по Первомайскому району. Речь шла о начальнике управления и его заместителе, а также о главе отдела по специальным налоговым режимам и заведующем сектором прослеживаемости товаров. По данным издания, начальники остальных районов тоже были вызваны на допрос.

В самой ГНС отказались комментировать обыски и задержания налоговиков.

В ГКНБ пока не комментировали информацию о задержании сотрудников налоговой.