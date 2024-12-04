В Баткене 4 декабря встретились правительственные делегации Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации госграницы.

Как сообщили в Кабмине, главы делегаций достигли договоренности и полностью завершили описание оставшихся участков кыргызско-таджикской границы.

По их данным, руководители поручили рабочим группам подготовить итоговые документы по делимитации границы.

Глава таджикской делегации Саймумин Ятимов заявил, что вопрос делимитации госграницы между двумя государства «практически решен».

«Поручение комиссии по топографическим работам — проработать и завершить этот вопрос до конца. Дальше идет вопрос юридического оформления, и мы постепенно выходим на межгосударственный договор о делимитации госграницы между республиками»,— сказал он.

Глава кыргызской делегации, председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев тоже заявил, что комиссия по кыргызско-таджикской границе окончательно согласовала всю протяженность границы.

«Со всей ответственностью могу заявить, что сегодня исторический момент — согласование границы. В дальнейшем остаются юридическое оформление, ратификация через парламенты и подписания наших уважаемых президентов. Думаю, в ближайшем будущем, буквально через несколько месяцев завершим окончательно [вопрос] нашей границы»,— заявил Ташиев.

В конце июля стало известно, что Кыргызстан и Таджикистан описали 94% линии госграницы. По словам спецпредставителя Кабмина КР по приграничным вопросам Назирбека Борубаева, оставшиеся 6% нерешенных участков находятся в Баткенском районе. Эти участки он назвал «сложными».

Общая протяженность кыргызско-таджикской границы составляет 972 километра. Но из-за неустановленных границ на сопредельных с Таджикистаном территориях в Баткенской области периодически возникают конфликты. Последний масштабный конфликт произошел 14-17 сентября 2022 года. Тогда с обеих сторон погибли более сотни человек.