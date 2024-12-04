На заседании парламента 4 декабря депутаты приняли в третьем чтении законопроект о защите прав предпринимателей, содержащий термин «женское предпринимательство».

Во время обсуждения нардеп Исхак Масалиев раскритиковал документ, заявив, что тогда нужно дополнить его понятием мужского предпринимательства.

«Если у нас есть понятие женского предпринимательства, то и мужское надо вводить. Давайте тогда следующим добавим для мужчин, а затем и для пенсионеров, детей, школьников и студентов. Такого же не должно быть»,— высказался Масалиев.

Торага Нурланбек Шакиев поддержал коллегу, отметив, что в предпринимательстве все должны быть равны. Он добавил, что стоит пересмотреть и квоты на выборах.

«Говорим: «Гендер, гендер». Требуем равные права. Но как только дело подходит к выборам, гендер не работает. В выборах тоже нужно пересмотреть гендерный вопрос и квоты. Везде хотят быть равными, а на выборах — слабые. Говорят: “Нам нужны места и квоты”. А в остальное время “равные”. Отбирают права и места у мужчин»,— пожаловался он.

Инициаторка проекта закона Камила Талиева заявила Шакиеву, что на большом мероприятии уже сообщила предпринимательницам о том, что спикер парламента поддержал законопроект.

«Тепло о вас отзывалась. Теперь я чувствую себя обманщицей […] Мужчины, никто не пытается у вас забрать власть. Будьте спокойны! Как мы не будем поддерживать женщин, которые подвергаются насилию, женщин, которые остаются на улице с детьми? Поэтому в бизнесе женщин всего 1-2%»,— заявила она.

Талиева также призвала спикера посмотреть статистику, согласно которой 97% женщин выполняют домашние дела. Она отметила, что женщины, приходя в бизнес, не могут взять кредит у государства. Им помогают международные организации.

«Они предложили ввести термин “женское предпринимательство”, чтобы в перспективе была возможность взять в долг»,— подчеркнула депутатка.

Проблема гендерного неравенства в кыргызской политике и на госслужбе остается актуальной многие годы. Женщинам сложнее попасть в политику и оставаться на руководящих должностях.

«Клооп» в своем исследовании в 2021 году выяснил, что в Кыргызстане для чиновниц существует «стеклянный потолок»: чем выше должности, тем меньше там женщин.