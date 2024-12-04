Президент Садыр Жапаров подписал поправки в Уголовный, Гражданский и Семейный кодексы. Они устанавливают штрафы и уголовные сроки для трудоспособных кыргызстанцев, уклоняющихся от содержания пожилых родителей.

В статью об уклонении детей от содержания родителей Уголовного кодекса внесены поправки, согласно которым, если у кыргызстанца есть задолженность, накопленная в течение 12 месяцев, то ему грозит:

🔹штраф — от 20 тысяч сомов до 50 тысяч;

🔹общественные работы — от 40 до 100 часов;

🔹исправительные работы — от двух месяцев до года.

Если же сумма задолженности превышает 12 месяцев или человек скрывает либо занижает размер своего заработка и приравненных к нему доходов, то ему может грозить:

🔹лишение свободы — срок до трех лет;

🔹исправительные работы — от одного года до трех лет;

🔹штраф — от 50 тысяч сомов до 100 тысяч.

Также после поправок в статью 204 Гражданского кодекса местные власти смогут выдавать доверенности на предъявление интересов нуждающихся родителей в суде.

В Семейном кодексе же теперь прописано, что местные власти и органы государственного соцобслуживания имеют право сами обратиться в суд. Так, они могут потребовать взыскания алиментов с граждан, родители которых не могут самостоятельно себя обеспечить.