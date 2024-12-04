В Ноокенском районе Джалал-Абадской области милиция задержала подозреваемого в избиении своей пятилетней дочери. Видео издевательств отца над девочкой ранее распространилось в соцсетях.

На кадрах видеоролика видно, как мужчина бьет дочь по лицу палкой и заставляет ее самостоятельно надевать подгузник. Все это время он угрожает ей побоями и запрещает плакать.

В УВД области сообщили, что по этому инциденту в милицию обратилась мать девочки. По ее словам, 14 ноября муж выгнал ее из дома вместе со старшей дочерью. Мужчина же остался дома с младшими детьми — дочерью и сыном.

Как рассказала женщина, позже подозреваемый отправил ей видео, на котором избивает их дочь. Он пригрозил жене, что если та не вернется, то будет «плохо».

В ведомстве отметили, что доследственная проверка по этому факту началась 27 ноября. Правоохранители задержали подозреваемого, и сейчас он находится под стражей.

Пострадавшей девочке назначены судебно-медицинская, а также судебно-психологическая и психиатрическая экспертизы. Расследование продолжается.