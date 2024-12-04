В соцсетях распространилось видео, на котором воспитательница детсада избивает малышей. Предположительно, инцидент произошел в Сузакском районе Джалал-Абадской области.

На видео женщина бьет малыша по спине, а на другом — грозится ударить ребенка тапком, если тот не прекратит плакать. Уже на других кадрах воспитательница наказывает ребенка, заставляя его стоять в углу.

По этому факту Сузакская раймилиция начала доследственную проверку, сообщили в УВД Джалал-Абадской области. Правоохранители устанавливают причастных к инциденту. Дело также зарегистрировано в областной прокуратуре.

Между тем в Минобразования заявили, что в детсаду установят видеонаблюдение. С самими же сотрудниками учреждения проведут разъяснительные мероприятия.

В ведомстве напоминают, что насилие в отношение детей категорически запрещено. Там отметили, что за здоровье и безопасность жизни ребенка на территории детсада отвечает каждый сотрудник.

В Кыргызстане ежегодно дети страдают от физического, сексуального и эмоционального насилия, часть из которого заканчивается убийством ребенка. Любая форма насилия над детьми приводит к разрушительным последствиям на всех этапах жизни — от самого младшего возраста до процесса полноценного взросления.