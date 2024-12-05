Спецслужба спустя почти неделю прокомментировала задержание и арест адвоката Самата Матцакова.

В госкомитете заявили, что «попытки адвоката и его сторонников политизировать уголовные дела вызывают недоверие».

По данным ГКНБ, Матцаков, «выполняя свою работу и войдя в доверие должностных лиц судебных органов», якобы завладел $22 тысячами.

В спецслужбе также говорят, что адвокат «подделал документы, пытаясь скрыть свое преступление». В этой связи Генпрокуратура возбудила второе уголовное дело против Матцакова. Следствие продолжается.

29 ноября сотрудники ГКНБ обыскали дом одного из адвокатов бизнесмена — юриста Самата Матцакова. Против него возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере и подделке документов, но сам Матцаков связывает дело со своей профессиональной деятельностью и называет его «заказным».

Решением Первомайского райсуда Бишкека Матцакова поместили под стражу до 30 декабря.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop