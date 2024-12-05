В Оше накануне руководительницу ЦСМ №4 Батму Кудайбердиеву вызвали на допрос в ГКНБ прямо во время совещания. Произошедшее показали в эфире местного канала Ош-ТВ.

На заседании, посвященном борьбе с коррупцией в медицинской сфере, глава управления ГКНБ по городу и области Даниэль Рысалиев обратился к Кудайбердиевой.

«Почему вы принимаете на работу главврача, которую задержали по обвинению в коррупции?» — спросил он. Речь идет о бывшем главвраче, которую суд признал виновной в коррупции и оштрафовал в 600 тысяч сомов.

Кудайбердиева ответила, что заняла свою должность недавно и не знала о деле главврача. На что Рысалиев попросил ее пройти с сотрудниками спецслужбы и ответить на вопросы.

Кудайбердиева уточнила: «Прямо сейчас?» Рысалиев ответил утвердительно, после чего женщина вышла из зала заседания в сопровождении сотрудников ГКНБ.

В госкомитете пока не сообщали подробности этого допроса.