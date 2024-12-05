«Почти все, кто добрался, выжили». Как кыргызы спасали казахов во время голодомора — оценки и свидетельства

Оригинал материала опубликован на сайтах изданий «Республика» (Казахстан) и «Новые лица» (Кыргызстан).

«Везде в горах валялись трупы, нужно было расчищать дорогу, сваливать мертвые тела в обрывы, чтобы лошади прошли и люди. Так мы добирались до Кыргызстана. Почти все казахи, кто добрался, выжили», — вспоминает житель Жамбылской области Казахстана страшные времена 30-х годов прошлого века. Ашаршылық (голодомор 1930-х гг.) — одна из самых трагических страниц в истории Казахстана. Вследствие политики Сталина — раскулачивания, коллективизации и продразверстки — погибли, по разным оценкам, от 1,5 до 2,5 миллионов казахов. Это почти половина населения республики того времени. Около полумиллиона казахов бежали. Часть их них — в соседний Кыргызстан, который именовался тогда Киргизской АССР. Там тоже был голод, но без таких, как в Казахстане, катастрофических для населения последствий. С тех трагических событий прошло почти 100 лет. Но до сих пор голодомору не дали политическую оценку. И все еще не найдены ответы на важные для людей вопросы. Например, почему именно в Казахстане голод 1930-х годов был таким масштабным, а в Кыргызстане нет? Как выжили тысячи казахов, бежавшие в соседний Кыргызстан? Кто должен нести ответственность за трагедию? На эти и другие вопросы «Республика» и «Новые лица» попыталась найти ответы в исследовании, подготовленном в рамках межстранового проекта «Белые пятна колонизации». Журналисты также делятся с читателями рассказами людей, чьи родственники прошли через ужасы голодомора и выжили. Голодомор в Казахстане: причины и последствия Голод 1930-х годов в Казахстане называют Ашаршылық или «голощекинский» — по имени секретаря Казахского краевого комитета ВКП(б)Что это?Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) — позже, в 1952 году, она стала называться Коммунистической партией Советского Союза (КПСС). Филиппа Голощекина. Именно он руководил процессами коллективизации в республике. Впрочем, по мнению казахстанского историка, директора Института азиатских исследований Султана Акимбекова, причины трагедии 1930-х годов гораздо глубже, чем просто коллективизация. Принятое в 1929 году решение о коллективизации в условиях Казахстана приняло, по его словам, радикальный формат: «Казахов, которые ведут кочевой и полукочевой образ жизни, а это 77%, должны были посадить на оседлый образ жизни. Согнать весь скот в центры оседлости, переселить людей, примерно 1000–2000 хозяйств». Более того, задуманная большевиками коллективизация в казахских степях осложнилась по многим причинам. «Во-первых, скот погибал без пастбищ. При этом Казахстан на тот момент обеспечивал до 20% общесоюзного потребления мяса. Во-вторых, нужно было платить налог: зерно, два-три пуда старых костей, кошму, большой список налогов. Известно из документов, что чтобы заплатить налог 25 пудов или 400 кг зерна, один из казахов отдал семь верблюдов и 15 баранов — это был абсолютно неравноценный обмен», — приводит исторические данные Акимбеков. По его мнению, причины массового голода — это результат целого комплекса факторов, связанных с политикой Советского Союза. «Голод — это чрезвычайно острое и эмоциональное событие для казахов. Оно вызывает сильную реакцию в обществе. Кто-то весьма критически относится к политике государства того времени, другие стараются рассматривать это в контексте глобальных процессов, происходивших в Советском Союзе. И я согласен с тем, что это явление надо рассматривать в общем контексте», — говорит историк. К 1933 году из 40 миллионов голов скота у казахов осталась примерно десятая часть. «А скот практически был единственным источником пропитания. Население голодало. Несмотря на это, коллективизация продолжалась, заготовки скота не сокращались, предусматривалось изъятие еще 3,5 миллионов голов скота. Люди оказались в критическом положении, государственной помощи не было, и в 1930 году началась массовая гибель людей», — объясняет Акимбеков. По данным историка, в те годы почти полмиллиона казахов бежали за границу и около 30% погибли. «Значительная часть казахов, пытаясь спастись от голода, бежала в Россию, Узбекистан, Кыргызстан, а также в Китай, Афганистан и Иран. Около 500 тысяч казахов оказались за пределами Казахстана. По переписи 1939 года численность казахского населения сократилась на 1,2 миллиона человек по сравнению с 1926 годом. То есть как минимум 27% казахов погибли в годы голода. Даже без эмоций это слишком страшная цифра», — говорит Акимбеков. Полностью интервью с Султаном Акимбековым смотрите по ссылке . «Джутом» для казахов стали большевики В свое время советское руководство объясняло голод 30-х годов плохими погодными условиями. Но эта версия не выдерживает критики, считает Арман Абикей, ведущий научный сотрудник отдела историографии и современной методологии Института истории и этнографии им. Ч. Валиханова. «На самом деле, проходила кампания по изъятию скота у населения, были большие масштабы заготовки мяса — все это привело казахов к голоду. Говорят еще о джуте (массовый падеж скота). В XIX веке на территории Казахстане было около 20 крупных джутов, но казахи выживали и после них, они научились сопротивляться природным катаклизмам. Это большевики, придя к власти, обернулись “джутом” для казахов», — считает историк. Он рассказывает, как и куда бежали, пытаясь спастись, казахи: «Уже в начале 1930 года началась волна беженцев. Сто тысяч человек бежали в Западную Сибирь, 100 семей прошли сквозь Западную Сибирь и дошли до Дальнего Востока. Им очень тяжело приходилось. Первый секретарь Западно-Сибирского крайкома ВКП(б)Что это?Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) — позже, в 1952 году, она стала называться Коммунистической партией Советского Союза (КПСС). Роберт Эйхе издал приказ: в целях улучшения социального положения края за 24 часа изгнать беженцев-казахов. Это развязало руки местным органам власти». В октябре 1930 года в Китай, по словам Абикея, собрались бежать 40 семей, но на границе их встретили НКВДЧто это?Народный комиссариат внутренних дел — центральный орган СССР по борьбе с преступностью, поддержанию общественного порядка и обеспечению госбезопасности. В 1946 году был преобразован в МВД. В 1954 году из его структуры в отдельное ведомство выделили КГБ — Комитет госбезопасности.шники и начали стрельбу. «Успевают перейти границу только девять семей, остальные либо задержаны, либо убиты. Женщин изнасилуют, мужчин ограбят…» — приводит Арман Абикей страшные подробности. В те голодные годы было зафиксировано множество случаев каннибализма. Абикей объясняет это тем, что люди были доведены до отчаяния, ведь государство оставило их на произвол судьбы. «Мы не должны забывать, кто довел их до такого состояния. Ведь в разгар голода, в 1931 году, вместо того, чтобы спасать людей, советское правительство продало за границу 51,8 млн пудов зерна. Уже люди массово погибали от голода, власти знали, что они умрут, но это их не останавливало… Это можно считать государственным “каннибализмом”, и это гораздо страшнее каннибализма обычного», — считает историк. Он убежден, что голод 30-х годов в Казахстане можно рассматривать как геноцид, поскольку его вызвали политические решения советской власти. «По данным комиссии по оценке голода 30-х годов, которая была создана в 1992 году, в Казахстане погибли не менее 2,2 миллионов казахов. В ее решении говорится, что “это преступление советской власти” и что “имели место признаки геноцида”», — рассказывает Абикей. Более того, говорит он, за два-три года был уничтожен большой культурный слой. «Ученые говорят еще и об этноциде, который включает уничтожение культуры, национального самосознания, языка», — замечает историк.

Полностью интервью с Арманом Абикеем смотрите по ссылке . «Мать бросила сестру волкам, чтобы спасти меня» «Оставшиеся в живых помнят, как ели грызунов и сорняки или ходили по полям в поисках оставшихся колосков», — пишет в книге «Голодная степь» американская исследовательница Сара Кэмерон. Потомки казахов, переживших голод тех времен, рассказывают страшные случаи — про то, как людям приходилось есть кошек и собак, бросать девочек, чтобы спасти мальчиков и сохранить род. Один из них — Мекемтас Мырзахметулы, казахский ученый-абаевед, общественный деятель, доктор филологических наук, профессор, лауреат Государственной премии Казахстана. В этом году ему исполнилось 94 года. «В годы голода весь наш аул откочевал, он находился близ Ташкента, многие откочевали туда и остались в живых, в Кыргызстан ушли, они тоже спаслись. А многие из оставшихся умерли. Мать рассказывала мне, что она вынуждена была бросить восьмимесячную сестренку на съедение волкам, чтобы спасти меня», — вспоминает аксакал в фильме «Зұлмат», снятом Жанболатом Мамаем. Бизнесмен Ерлан Кожасбай в фильме «Откочевники мертвой степи», снятом Досымом Сатпаевым, вспоминает рассказ своей бабушки: «Как говорила бабушка, люди почти обезумели, было сьедено все живое вокруг: кошки, собаки, мыши, и люди уже начали трупы есть». Житель Астаны Серик Белгибай делится с журналистом «Республики» воспоминаниями своего деда: «Он рассказывал, что хоронить умерших не было сил — прадед просто завернул тела и закрыл дверь землянки. Потом он прочел жаназаЧто это?Жаназа (джаназа) — исламский похоронный обряд. , посадил [деда] на плечи, и они пошли пешком в Омск. По дороге прадед смог поймать силками на озере утку, они были такими голодными, что съели эту утку сырой». <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> «Они были изможденные, просто катастрофа» В соседнем Кыргызстане, который именовался тогда Киргизской АССР, тоже был голод, но он не имел таких катастрофических последствий, как в Казахстане. «Голод начинался и у нас. В архивах есть документы, о том, что разных регионах фиксировали смерти по пять-шесть человек, дети погибали», — рассказывает кыргызский историк, профессор Зайнидин Курманов. «Территорию СССР разделили на 24 экономические зоны, и Казахстан оказался в зоне заготовки зерна и мяса, в то время как наши южные соседи – Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан — вошли в зону по заготовке хлопка. Поэтому там не случилось такого бедствия, как в Казахстане», — объясняет Арман Абикей. Он приводит воспоминания потомков выживших казахов. Коке Абаев: «Те, кто пересек границу Жамбылской области и ушел в Кыргызстан, все выжили. А те, кто остался по эту сторону границы, все умерли от голода. По дороге в горах очень много было умерших. И, чтобы пройти, надо было скидывать трупы в рвы». Кыргызбай Касымханов: «Мои предки: семья из четырех человек, оставив весь скот, ушли на одной лошади в Кыргызстан. Перебрались на Иссык-Куль, так они выжили. Мой отец — младший сын этой семьи, меня назвали в знак благодарности кыргызам».