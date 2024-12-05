По словам Садыра Жапарова, по его указанию последние два года госорганы работали над устранением теневых схем, связанных с акцизными марками.

Он отметил, что сейчас акцизные марки «с высокоуровневыми элементами защиты» печатаются в типографии «Учкун».

«Почему государство решило самостоятельно выпускать акцизы? Во-первых, ранее акцизные марки привозились из других стран, их было легко подделать. Во-вторых, некоторые сотрудники налоговой службы, замешанные в коррупционных схемах, использовали возможность не наклеивать акцизы, а просто показывать нужное им количество»,

— написал он на своей Фейсбук-странице.

Президент подчеркнул, что товары, поступившие через контрабанду или с поддельными акцизами, поступали в продажу — в итоге миллиарды денег не поступали в госказну.

Он заявил, что понимает беспокойство предпринимателей. Поэтому, по его словам, на продукцию, выпущенную до новых правил, государство бесплатно наклеет новые акцизные марки от типографии «Учкун».

Жапаров добавил, что если власти не примут меры и дадут разрешение на еще полгода, то за это время государство недополучит 6 млрд сомов.

«Эти средства окажутся в карманах некоторых налоговиков, а также импортеров и производителей алкогольной продукции, которые не стремятся работать честно»,

— сказал он.

3 декабря Налоговая служба обязала обязала импортеров и производителей алкогольной продукции в течение трех дней заменить акцизные марки, выпущенные в 2023 году и ранее, на новые.

Затем поставщики обратились в Кабмин. Они попросили увеличить срок замены акцизных марок до шести месяцев.

Позже сотрудники ГКНБ задержали четверых начальников управлений ГНС. Они подозреваются в сокрытии нарушений при поставках подакцизных товаров.