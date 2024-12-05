Трое родителей детей, посещающих детсад №1 «Кенжетай» в Сузакском районе Джалал-Абадской области, пожаловались представителю института Омбудсмена на насилие со стороны воспитателей.

По их словам, в последнее время у малышей стали появляться синяки на теле. Детям — по два, три и четыре года.

«[Ребенок] начал начал приходить домой в синяках, однажды у него была ссадина за ухом. Воспитатели объясняли это тем, что дети подрались. А то, что воспитатели сами избивали его, я узнала только 29 ноября. Сейчас он жалуется на головные боли, а также на боли в области спины. И еще у него рвота»,

— рассказала одна из них.

Родители добавили, что за свои деньги установили в детсаду камеры видеонаблюдения. Но руководство учреждения не предоставило им записи с камер, так как «видео не записывается».

Омбудсменка Джамиля Джаманбаева призвала госорганы тщательно расследовать это дело, а также принять меры, чтобы больше не допускать такие факты насилия.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором воспитательница бьет малыша по спине, а на другом — грозится ударить ребенка тапком, если тот не прекратит плакать. Уже на других кадрах женщина наказывает ребенка, заставляя его стоять в углу.

По этому факту Сузакская раймилиция и прокуратура ведут проверку.

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