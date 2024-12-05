Мэр столицы Айбек Джунушалиев отреагировал на расследование «Клоопа» и Temirov Live о том, что территория бывшего ипподрома «Ак-Кула» и бизнес-центр «Ай-Пери» по цене ниже рыночной получили компании, связанные с вьетнамской олигархической семьей и экс-партнером кримавторитета Камчы Кольбаева.

По словам градоначальника, муниципалитет не шел на сделку с коррупционными целями, а руководство страны — не вмешивалось в процесс.

«Я понимаю, что вы не в Кыргызстане и не в Бишкеке, и вам все равно на наше будущее. Но, как бы то ни было, думаю, что внутри вас должно что-то болеть. Потому что вашими усилиями сводятся на нет будущие возможности Кыргызстана и Бишкека. Какие инвесторы придут? Кто поверит нам и будет сотрудничать?»

— сказал он.

Джунушалиев отметил, что сами инвесторы изначально предложили за территорию ипподрома всего около $53 млн, а позже — $60 млн. Однако, по его словам, поскольку эта сумма намного меньше изначально заявленной мэрией, власти продолжили торг и смогли добиться итоговой суммы — в $67 млн.

Градоначальник призвал горожан перепроверять и анализировать информацию в разных источниках — и только потом делать выводы. Он отметил, что каждое слово должно подтверждаться документами.

«Мы не боимся и готовы открыто отвечать […] Ни одни денежные средства не съедены»,

— подчеркнул он.

Накануне «Клооп» и Temirov Live опубликовали совместное расследование о том, что 53 с лишним гектара земли бывшего ипподрома «Ак-Кула» власти отдали в аренду значительно дешевле ее рыночной стоимости.

Также, по данным расследователей, за день до ипподрома вьетнамцам продали бизнес-центр «Ай-Пери» площадью около 6000 м². Здание в центре Бишкека с магазинами, офисами и ресторанами они получили дешевле рыночной стоимости квадрата в этом районе.

Расследователи выяснили, что за компаниями, получившими эти активы, стоит вьетнамская олигархическая семья — Туан Тран и его жена Нгуен Тхи Нгует Хыонг — а также экс-партнер кримавторитета Камчы Кольбаева.

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