Адвокат Нурсултан Жаныбеков сообщил журналистам, что не смог поговорить в больнице ни с врачами, ни со своим подзащитным Имамидином Ташовым.

По словам Жаныбекова, до сих пор неизвестно, чем Ташов порезал себе шею в зале суда. Он рассказал, что его подзащитный после произошедшего не был в состоянии отвечать на вопросы.

«Я физически не успел поговорить с врачами. Пока мы доехали, они написали справки, с конвоем увезли в СИЗО-1. С ним не успел поговорить. Мы сделаем адвокатский запрос, спросим у врачей о его состоянии»,

– сообщил он.

Юрист добавил, что все материалы дела, касающиеся дело Ташова, а также другие бумаги были у его коллеги — Самата Матцакова. Ранее его арестовали по делу о мошенничестве и подделке документов.

«[На сегодняшнем заседании] мы просили суд предоставить старые материалы об обстоятельствах задержания [Ташова], а также аудио- и видеозаписи для всестороннего рассмотрения дела. Возможно, это материалы, подтверждающие невиновность [Ташова]. Однако суд отказал в удовлетворении всех наших ходатайств»,

— сказал Жаныбеков.

Ранее в Минздраве сообщили, что состояние Ташова оценивается как удовлетворительное и его направили на амбулаторное лечение. По данным ведомства, врачи осмотрели резаную рану Ташова и установили, что рана «поверхностная» — без повреждений сосудов или значительной кровопотери. Из больницы бизнесмена увезли обратно в СИЗО-1.

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