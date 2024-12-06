Адвокатка Асель Арымбаева, защищающая в суде своего коллегу Самата Матцакова, назвала обвинения ГКНБ «голословными» и «подрывающими доверие к системе правосудия».

По ее словам, заявление госкомитета по делу Матцакова выглядит как «попытка оказать давление на независимого адвоката».

«ГКНБ делает акцент на якобы существующих связях Матцакова с судьями и использует это как основу для обвинений в мошенничестве […] Сегодня под ударом оказался адвокат, завтра — кто гарантирует, что подобные обвинения не коснутся судей или других представителей правовой системы?»

— написала на своей Фейсбук-странице.

Она подчеркнула, что ее подзащитный отстаивает права тех, кого международное сообщество признало «политузниками».

Юристка призвала ГКНБ предоставить неопровержимые доказательства по делу Матцакова. Она добавила, что преследование адвокатов за их работу — «опасный прецедент, ставящий под угрозу независимость всей правовой системы». Адвокатка призвала госкомитет воздержаться от публичных обвинений.

Ранее в спецслужбе заявили, что «попытки адвоката и его сторонников политизировать уголовные дела вызывают недоверие».

По их данным, Матцаков, «выполняя свою работу и войдя в доверие должностных лиц судебных органов», якобы завладел $22 тысячами. В спецслужбе утверждают, что адвокат «подделал документы, пытаясь скрыть свое преступление».

29 ноября сотрудники ГКНБ обыскали дом одного из адвокатов бизнесмена — юриста Самата Матцакова. Против него возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере и подделке документов, но сам Матцаков связывает дело со своей профессиональной деятельностью и называет его «заказным».

Решением Первомайского райсуда Бишкека Матцакова поместили под стражу до 30 декабря.

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