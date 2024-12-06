Находящийся в СИЗО активист Мелис Аспеков накануне объявил голодовку в знак протеста против пыточных условий под стражей.

В посте, опубликованном на его Фейсбук-странице говорится, что активист уже более 37 дней находится в карцере, несмотря на больное сердце и пережитую операцию.

«По сути, нельзя держать человека в одиночной камере более 15 дней — иначе это пытки. Несмотря на то, что у него болит сердце и была проведена операция, его не выпускают и держат в холодном, грязном и тесном месте, где царит антисанитария»,

— говорится в сообщении.

Осенью в сети распространились видеоролики Аспекова, в которых тот заявил, что во время октябрьских событий 2020 года Садыр Жапаров якобы получил $3 млн от экс-замглавы таможни Райымбека Матраимова. Кроме того, Аспеков говорил об убийстве кримавторитета Камчы Кольбаева и соглашении по руднику Кумтору.

В прошлом Аспеков был сторонником Садыра Жапарова. В марте 2024 суд признал его виновным по делу о приготовлении массовых беспорядков и приговорил к семи годам лишения свободы.

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