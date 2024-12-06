Парламентарии инициировали поправки в закон «О статусе депутата Жогорку Кенеша КР». Ими предлагается наделять бывших торага дополнительными правами.

Речь идет о том, чтобы разрешить экс-спикерам, а также их женам или мужьям получать дипломатические паспорта и бесплатные медицинские услуги.

Кроме этого, авторы предлагают разрешить им бесплатно пользоваться залами, предназначенными для официальных лиц и делегаций аэропортов, железнодорожных вокзалов и станций.

Нардепы заявляют, что дополнительные права будут обеспечивать активное участие экс-спикеров в общественной и политической жизни страны. По их словам, это также обеспечит «стабильность политической системы» и поднимет престиж парламента.

«Как бывшие высокопоставленные официальные лица, [экс-спикеры] продолжают оставаться важными фигурами в политической и общественной жизни КР. Они продолжают активно участвовать в различных мероприятиях, в том числе на международном уровне, а также играют существенную роль в поддержании стабильности и развития страны»,

— говорится в справке-обосновании.

Инициаторы документа — Исхак Масалиев, Кундузбек Сулайманов, Улан Примов, Динара Ашимова, Бактыбек Сыдыков, Марлен Маматалиев, Улугбек Ормонов и Акылбек Тумонбаев.

В Кыргызстане ряд привилегий предоставляется только экс-президентам. Согласно закону, экс-президенты пожизненно получают неприкосновенность, госохрану, медобслуживание, денежное содержание, одну из государственных дач и многое другое. Все это за счет государства. Сейчас такой статус есть только у Сооронбая Жээнбекова и Розы Отунбаевой.

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