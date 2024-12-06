Основателя стройкомпании KG Group Имамидина Ташова, обвиняемого по делу о насильственном захвате власти и публичных призывах к захвату власти, вернули в СИЗО-1. Предпринимателя доставили туда из больницы, где Ташову оказали медицинскую помощь после того, как он пытался перерезать себе горло неизвестным предметом в Первомайском райсуде Бишкека, где проходило заседание по его делу.

В Минздраве сообщили, что состояние Ташова оценивается как «удовлетворительное» и его направили на амбулаторное лечение. По данным ведомства, врачи осмотрели резаную рану Ташова и установили, что рана «поверхностная» — без повреждений сосудов или значительной кровопотери.

В свою очередь адвокат Ташова Нурсултан Жаныбеков сообщил журналистам, что не смог поговорить в больнице ни с врачами, ни со своим подзащитным. По его словам, после произошедшего Ташов был не в состоянии отвечать на вопросы.

На самом заседании адвокат Ташова Самат Матцаков, который сам находится под стражей, написал судье ходатайство и попросил допустить его к участию в судебном процессе. Ходатайство поддержал второй адвокат Ташова Нурсултан Жаныбеков, который указал, что Матцаков является основным защитником предпринимателя. Прокурор выразил свое несогласие с этим, а судья не удовлетворил ходатайство защиты политика.

Затем адвокат Жаныбеков выразил еще несколько ходатайств, в одно из которых попросил судью предоставить старые материалы об обстоятельствах задержания, а также аудио- и видеозаписи для всестороннего рассмотрения дела. Все ходатайства судья Чынгызбек Бердимуратов отклонил.

Также в ходе заседания Ташов снова рассказал о том, что его пытали сотрудники ГКНБ. В конце октября в сети появился видеоролик, в котором человек с голосом, похожим на голос Ташова, рассказывает о пытках в городском управлении ГКНБ. Мужчина говорил, что его избивали несколько человек: надевали на голову пакет, пинали в голову и в область почек, а также пытали током.

В спецслужбе свою очередь отрицали обвинения в пытках. Тогда Генпрокуратура начала проверку заявление Ташова о пытках со стороны сотрудников ГКНБ. Однако, к каким выводам пришел надзорный орган неизвестно.

Ташов второй раз пытается покончить с собой. В конце октября бизнесмен, находясь в СИЗО-1, порезал себе живот одноразовой бритвой. Тогда в ГКНБ заявили, что Ташов «целенаправленно готовился к суицидальным действиям в сговоре со своими близкими родственниками».

Имамидин Ташов с конца апреля находится под стражей по обвинению в насильственном захвате власти, публичных призывах к насильственному захвату власти и незаконном пересечении госграницы КР.

На бизнесмена возбудили уголовное дело и объявили в розыск после того, как он обвинил сотрудников ГКНБ в похищении, запугивании и вымогательстве 100 млн сомов «в левый карман», помимо 52 млн, которые он выплатил по делу о незаконном строительстве.