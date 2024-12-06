В России мужчины в военной форме предложили мигрантам отправиться на войну в Украину вместо того, чтобы быть депортированными домой. Такое видео распространилось в российских телеграм-каналах.

В видеоролике мужчина, закрыв лицо баффом, рассказывает мигрантам, что в награду за отправку на фронт они могут получить российское гражданство и после этого работать в РФ без всяких разрешений на работу.

«Можно заключить контракт с Минобороны РФ. Заключение контракта идет от года до пяти лет. После того, как заканчивается контракт, вам дают российский паспорт, и вы становитесь гражданином. При этом вы стопроцентно будете находиться в зоне СВО»,

— говорит он.

Неизвестный добавил, что за участие в боевых действиях мигранты смогут получать от 210 тысяч рублей ежемесячно.

«Думаю, что это все равно больше, чем вы здесь зарабатываете. Вот, бесплатное санаторно-курортное лечение, страхование жизни, статус ветерана боевых действий», — перечислил он условия сделки.

Мужчина попросил желающих заключить контракт поднять руку. Однако никто этого не сделал.

«Тогда едем на родину!»

— заключил неизвестный в форме, вероятно, имея в виду депортацию.

По Уголовному кодексу Кыргызстана гражданам республики запрещается участвовать в вооруженных конфликтах других государств. За это им грозит лишение свободы на срок от 10 до 12 лет.

Первым воевавшим на стороне России в Украине кыргызстанцем, которого осудили за наемничество, стал Аскар Кубанычбек уулу. Сначала его приговорили к 10 годам лишения свободы, но позже дело отправили на пересмотр. В итоге мужчине смягчили наказание, приговорив к семи годам лишения свободы и освободив в зале суда под пробационный надзор на три года.

Несмотря на это, в конце апреля Кубанычбек уулу уехал в Россию. Позже стало известно, что он подписал новый контракт с Минобороны РФ и получил российское гражданство.

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