В Минздраве сообщили «Клоопу», что Имамидина Ташова направили на амбулаторное лечение. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Врачи осмотрели резаную рану Ташова и установили, что рана «поверхностная» — без повреждений сосудов или значительной кровопотери.

Ему оказали необходимую помощь, в том числе провели первичную хирургическую обработку раны, отметили в министерстве.

Бизнесмена увезли из больницы в СИЗО-1.

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