Такое решение сегодня принял Первомайский райсуд Бишкека.

Сначала на процессе отсутствовали оба адвоката владельца KG Group Имамидина Ташова. Один из них, Нурсултан Жаныбеков, был на другом заседании.

Второй адвокат, Самат Матцаков, написал, что не может прийти «по независящим от него причинам». Ранее его арестовали по делу о мошенничестве и подделке документов.

Матцаков призвал судью отправить судебное требование в ГКНБ, чтобы его привозили на заседания суда по делу Ташова для осуществления защиты своего клиента.

Сам Ташов заявил на процессе, что Матцакова задержали по его делу и ему «стыдно» перед семьей адвоката. Он поддержал ходатайство Матцакова.

Прокурор же выступил против этого, отмечая, что суд не занимается приводом. По итогу судья не удовлетворил ходатайство Матцакова.

Судья посчитал, что Матцаков не может полноценно работать из-за того, что находится под стражей. Сейчас адвокат находится в СИЗО ГКНБ. Также, по мнению судьи, вывоз Матцакова на заседания может помешать проведению следственных действий по его делу.

Судья подчеркнул, что другой адвокат Ташова — Жаныбеков — уже участвует в заседании.

29 ноября сотрудники ГКНБ обыскали дом одного из адвокатов бизнесмена — юриста Самата Матцакова. Против него возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере и подделке документов, но сам Матцаков связывает дело со своей профессиональной деятельностью и называет его «заказным». Решением суда Матцакова поместили под стражу до 30 декабря.

Сам владелец KG Group Имамидин Ташов с конца апреля находится под стражей по обвинению в насильственном захвате власти, публичных призывах к насильственному захвату власти и незаконном пересечении госграницы КР.

видео: Клооп

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