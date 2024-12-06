Накануне вечером в Бишкеке неизвестные похитили 24-летнюю девушку и увезли ее в неизвестном направлении.

Как рассказали в ГУОБДД, инцидент произошел около 21:20. После полученного сообщения милиция объявила план «Перехват» в Бишкеке и Чуйской области.

Ближе к полуночи правоохранители задержали трех подозреваемых. Мужчины на тот момент уже были на КПП Сосновка Жайылского района.

Подозреваемых доставили в Следственное управление ГУВД Бишкека для дальнейших разбирательств.

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