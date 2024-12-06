В спецслужбе говорят, что следствие установило причастность главы ГНС Алтынбека Абдуваипова и его заместителя Исламбека Кыдыргычева «к махинациям», связанным с использованием электронных товарно-транспортных накладных.

Госкомитет задержал их и водворил в ИВС СИЗО ГКНБ

В ГКНБ подчеркнули, что правильное налоговое администрирование производства, импорта и реализации подакцизной продукции — важный фактор для обеспечения постоянного роста экономики страны.

Там добавили, что совершаемые чиновниками преступления «позволяют некоторым представителям бизнеса уклоняться от уплаты налогов в особо крупном размере и выводить свои реальные доходы в «тень»».

3 декабря Налоговая служба обязала импортеров и производителей алкогольной продукции в течение трех дней заменить акцизные марки, выпущенные в 2023 году и ранее, на новые.

Затем поставщики обратились в Кабмин. Они попросили увеличить срок замены акцизных марок до шести месяцев.

Позже сотрудники ГКНБ провели обыски в районных управлениях ГНС. На допрос доставили четырех начальников управлений и рядовых сотрудников. В госкомитете сказали, что задержанные главы управлений подозреваются в сокрытии нарушений при поставках подакцизных товаров.

Глава спецслужбы Камчыбек Ташиев 5 декабря сообщил в парламенте, что налоговики создали коррупционную схему, связанную с ЭТТН. По его словам, ущерб госбюджету составил 3,2 млрд сомов.

Президент же заявил, что срок замены акцизных марок не продлят.

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